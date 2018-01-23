Порошенко, Путин, Трамп. Найдены музейные двойники известных политиков

Спрос на приложение Google Arts & Culture продолжает активно увеличиваться. Причина такого неожиданного спроса на сервис об искусстве — новая функция, позволяющая пользователям найти похожий на них портрет в одном из музеев мира. Для этого нужно лишь сделать селфи, нейросеть обработает его и выдаст несколько вариантов.

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Как, по версии популярного приложения, выглядят музейные двойники известных политиков, смотрите в фотоленте РИА Новости Украина.