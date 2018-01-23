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    Фотоленты

    Порошенко, Путин, Трамп. Найдены музейные двойники известных политиков

    (обновлено: )24601
    Нейросеть нашла музейных двойников известных политиков
    Нейросеть нашла музейных двойников известных политиков
    Нейросеть нашла музейных двойников известных политиков
    Нейросеть нашла музейных двойников известных политиков
    Нейросеть нашла музейных двойников известных политиков
    Нейросеть нашла музейных двойников известных политиков
    Нейросеть нашла музейных двойников известных политиков
    Нейросеть нашла музейных двойников известных политиков
    Нейросеть нашла музейных двойников известных политиков
    Нейросеть нашла музейных двойников известных политиков
    Нейросеть нашла музейных двойников известных политиков
    Нейросеть нашла музейных двойников известных политиков
    Петр Порошенко и американский предприниматель Роберт Моррис
    Google Arts & Culture
    Нейросеть нашла музейных двойников известных политиков
    Владимир Путин и портрет английского баронета Уильяма Фитцгерберта
    Google Arts & Culture
    Нейросеть нашла музейных двойников известных политиков
    Дональд Трамп и матрос с картины Константина Мельникова
    Google Arts & Culture
    Нейросеть нашла музейных двойников известных политиков
    Президент Белоруссии Александр Лукашенко и "Портрет мужчины в бабочке" Марка Гертлера
    Google Arts & Culture
    Нейросеть нашла музейных двойников известных политиков
    Сергей Лавров и американский политик Гарольд ЛеКлер Икес
    Google Arts & Culture
    Нейросеть нашла музейных двойников известных политиков
    Президент Сирии Башар Асад и картина Альберто да Вейга Гугнарда "Укротитель"
    Google Arts & Culture
    Нейросеть нашла музейных двойников известных политиков
    Председатель КНР Си Цзиньпин и автопортрет Рембрандта ван Рейна
    Google Arts & Culture
    Нейросеть нашла музейных двойников известных политиков
    Президент Франции Эммануэль Макрон и император Священной Римской империи Карл V
    Google Arts & Culture
    Нейросеть нашла музейных двойников известных политиков
    Ангела Меркель и картина Уильяма Хогарта "Шесть голов слуг Хогарта"
    Google Arts & Culture
    Нейросеть нашла музейных двойников известных политиков
    Президент США Дональд Трамп и автопортрет Розальбы Каррьеры
    Google Arts & Culture
    Нейросеть нашла музейных двойников известных политиков
    Королева Елизавета II и Элеонора Рузвельт
    Google Arts & Culture

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    Петр Порошенко и американский предприниматель Роберт Моррис

    Спрос на приложение Google Arts & Culture продолжает активно увеличиваться. Причина такого неожиданного спроса на сервис об искусстве — новая функция, позволяющая пользователям найти похожий на них портрет в одном из музеев мира. Для этого нужно лишь сделать селфи, нейросеть обработает его и выдаст несколько вариантов.

    Смотрите также: "Сапог украинского оккупанта топчет нашу землю": Порошенко оконфузился

    Как, по версии популярного приложения, выглядят музейные двойники известных политиков, смотрите в фотоленте РИА Новости Украина.

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