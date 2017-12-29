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    Как в кино. Семья из Зимбабве третий месяц не может покинуть аэропорт Бангкока

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    Родители вместе со своими двумя детьми из Зимбабве живут в зале вылета аэропорта Таиланда третий месяц подряд из-за нестабильной обстановки в родной стране.
    В аэропорту Таиланда 3 месяца живет семья из Зимбабве
    pattayapeople.ru

    КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. Родители и двое детей "застряли" в зоне вылета столичного аэропорта в Таиланде из-за нестабильной обстановки в родной стране. О заложниках из Зимбабве в Суварнабхуми стало известно, благодаря фотографии, которую сделал и разместил в своей ленте в Facebook сотрудник аэропорта, сообщает pattayapeople.ru.

    Роберт Мугабе
    JEKESAI NJIKIZANA/AFP
    В Зимбабве Мугабе предъявлен ультиматум: отставка или импичмент

    Мужчина вручил рождественский подарок самой маленькой представительнице семьи, девочке по имени Mashia.

    "Маленькая девочка Mashia из Зимбабве застряла в аэропорту со своим старшим братом и семьей в течение уже почти трех месяцев из-за нестабильности у себя на родине", — написал работник аэропорта на тайском языке в своем посте.

    "Несмотря на трудности, они остаются сильными. Иногда они игривы, как все дети, но я никогда не видел, чтобы они слишком озорничали или плакали. Я обещал сегодня принести Маше рождественский подарок".

    Проведенная проверка подтвердила факт проживания семьи из Зимбабве в зоне вылета аэропорта. Сотрудники иммиграционной полиции сказали, что это обычная нормальная семья, попавшая в трудную ситуацию.

    Публикация сотрудника аэропорта вызвала активное обсуждение среди читателей, в комментариях автор пояснил, что работники Суварнабхуми по мере возможности помогают семье, они приносят еду, напитки и предметы гигиены. Он рассказал также, что родители вместе со своими двумя детьми, маленькой Машей и ее братом спят на диванах в зале вылета.

    Многие комментарии сравнили эту ситуацию с фильмом 2004 года "Терминал", в котором Том Хэнкс играет человека, застрявшего в международном аэропорту Нью-Йорка им. Джона Ф. Кеннеди.

    Напомним, ранее военные взяли под контроль телецентр в столице Зимбабве Хараре и резиденцию Мугабе. Президент в телефонной беседе со своим коллегой из ЮАР Джейкобом Зумой подтвердил, что военные удерживают его под домашним арестом. Также сообщалось, что супруга и вероятный преемник президента Грейс Мугабе бежала из страны, а уволенный вице-президент Эммерсон Мнангагва вернулся в столицу, чтобы возглавить правительство. Ранее восемь из десяти провинциальных координационных комитетов партии призвали Мугабе покинуть пост президента страны и лидера партии.

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