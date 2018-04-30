Актер Кравчик: фильм "Собибор" в состоянии шокировать

РИА Новости Украина

Не так давно в Варшаве состоялся предпремьерный показ фильма "Собибор". Презентация фильма прошла в российском и израильском парламентах.

Корреспондент радио Sputnik Polska побеседовала с г-ном Миколаем Кравчиком (Mikołaj Krawczyk), молодым актером, исполнившим в фильме роль нидерландского ювелира, отправленного в концентрационный лагерь.

Вы приглашаете посмотреть фильм. Чем он может заинтересовать зрителя?

— Думаю, что у "Собибора" может быть довольно широкая аудитория. У нас в Польше исторические фильмы-ретроспективы пользуются большой популярностью. А если такие фильмы хорошо, качественно сняты, и пафос, который в них вложен, и к которому обращаются создатели фильма, является достоверной, то они определенно могут иметь большой успех у зрителя. Нельзя забывать также о том, что история этого лагеря, хоть и довольно короткая, очень трагична и драматична. Из того, что мне известно (а я в своё время немного увлекался историей), в "Собиборе" немецкие офицеры были особенно беспощадны по отношению к пленным. После побега узников в 1943 году, лагерь закрыли, а позже окончательно ликвидировали, чтобы уничтожить все упоминания о том, что там происходило.

Sputnik Polska Надпись "Собибор"

В фильме есть одна сцена, которая производит сильное впечатление. В этой сцене, назовем ее "как развлекались немецкие офицеры", смотрители лагеря запрягают пленников в телеги, как животных, и устраивают заезды. Это очень трудная сцена, великолепно снятая. Видно, что в неё вложено много труда. Съемки этого фрагмента фильма заняли не один день, на него потрачено очень много времени. И зритель видит результаты этой работы. Вообще фильм целиком отработан до мелочей. Не могу не признать, что фильм получился в какой-то степени шокирующим и надолго врезающимся в память. Если у вас есть понимание, что там на самом деле происходило, как возникали лагеря смерти и этот лагерь конкретно, и если вам известно на фоне каких исторических событий это случилось, то тогда пафос этого фильма оказывается ещё более правдивым. Думаю, можно так сказать.

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Выстраивается закономерная цепочка: в последнее время в связи с поправками закона Института Национальной Памяти ведутся активные дискуссии на тему концентрационных лагерей, и в этом контексте появляется фильм "Собибор" о организованном русским военнопленным побеге из лагеря.

— Конечно, тот факт, что картина была создана при участии в большей степени российских кинематографистов, не станется без внимания. Это была российско-литовская команда. Мы внесли вклад как актеры, был польский дистрибьютор, и мировая премьера прошла также у нас в Польше. Я могу ошибаться, сейчас у меня нет точной информации на тему вклада польской стороны в создание фильма. Возвращаясь к вопросу, думаю, что от подобного национального недовольства мы никогда не избавимся, это обусловлено нашей историей. Наверняка антироссийские голоса появляются со стороны тех людей, которые настроены антироссийски. Но я на это смотрю абсолютно с профессиональной точки зрения. И как человек, который может достаточно объективно посмотреть на всю историю, скажу, что события очень правдоподобно представлены. Конечно, фильм может вызывать определенные разногласия, как Вы правильно заметили, это картина создавалась в основном российской стороной. Но я бы в этом не искал каких бы то ни было скрытых смыслов, обмана. Здесь нет какого-то подтекста, я бы воздержался от таких выводов. Я бы обратил внимание на оценку самой ситуации, которая имела место в 1943 году и на обсуждение фильма. А все эти политические вещи я оставил бы политикам.

Константин Хабенский – замечательный и пользующийся уважением зрителей актер. Как вы оцениваете его в качестве режиссера?

— Это великий человек. Я очень рад нашей встрече. Я обожаю людей, которые знают, чего хотят, которые обладают страшной харизмой и способностью проанализировать все сначала и до конца. Там нет места для случайностей, ненужного поиска решений. В этом смысле я преклоняюсь перед ним. Осознание того, что ты находишься под попечением настолько гениального актера, актера, который, насколько мне известно, с большим нежеланием взял на себя роль режиссера. При этом как режиссер он постарался избежать всех недочетов, с которыми он столкнулся в работе с другими режиссерами. Это был дополнительный аспект, создававший комфортные условия для работы. Как я уже упоминал, он несомненно является личностью, обладающей особой силой и магнетизмом, харизмой, он вызывает уважение. В нашей работе не было иерархии "начальник-подчиненный". Это была фантастика. Это участь великих людей и он без сомнения является великим человеком и работа с ним была настоящим удовольствием. И поэтому на съемочной площадке он и не должен был быть очень строгим.