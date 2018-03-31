Балет во время войны. Итальянцы снимают фильм о Донецком театре

РИА Новости Украина

Весь коллектив Донецкого театра не стал отказываться от театра во время войны. Напротив, искусство стало их оплотом, их вызовом самой войне. Это вдохновило двух молодых кинематографистов из Италии рассказать о судьбе Донецкого театра оперы и балета: Лука Белларди и Майя Ногради, соавторы картины "Тихо! Idjet Spektakl" (Silence! Show in progress).

Оба работали в кино и на телевидении: Ногради имеет степень в области фотографии и занимается документальным кино, а Belardi специализируется на сценариях, сообщает Sputnik Италия.

Как вам пришла идея снять кино о Донецком театре?

Luca Belardi: "В нашу эпоху события развиваются пугающе быстро и по тревожному сценарию, и "классическое" кино, на наш взгляд, просто не успевает за информационной войной. В основе нашего фильма будет лежать крепкая фактологическая база. Документальные съемки будут сочетаться с реконструкцией событий и элементами традиционного кино.

Однако, для Донецкого театра оперы и балета, который стал заложником глобальных интересов, искусство стало своего рода траншеей. И неясно, что именно заставляет этих женщин и мужчин, молодых людей и стариков, любой ценой и несмотря на лишения сохранять "свой"театр. Каждый день им приходится рисковать жизнью, добираясь до театра, а потом – возвращаясь домой.

it.sputniknews.com Итальянский кинематографисты Лука Белларди и Майя Ногради

Еще более необъяснимо поведение зрителей, которые в самые тяжелые месяцы конфликта шли через темный город и заполняли зал. Вокруг раздавались звуки взрывов, но люди не уходили. Неизвестно, кто победит в этой войне: победит ли НАТО, которое вооружает украинцев и которое намного сильнее Донбасса? Но театр уже выиграл собственную войну. Этот фильм – дань уважения всем тем, кто сопротивляется".

Maya Nogradi: "В 2015 мы с Лукой еще работали в Англии. Мы уже давно и внимательно следили сначала за учениями НАТО в Прибалтике, а позже – за украинскими событиями, кульминацией которых стала война на Донбассе.

Смотрите также: Почему переселенцы хотят вернуться домой. Результаты социсследования

Освещения британскими СМИ этих событий было не просто недостаточно: оно превратилось в самую настоящую антироссийскую пропаганду и холодную войну. Среди многочисленных репортажей журналистов с линии фронта и из осажденных городов нам запомнилась история о Донецком театре оперы и балета, который не переставал работать и во время бомбежек. Эта история о стойком противостоянии искусства войне не дошла до Запада, поэтому мы хотим развить ее. Для этого мы обратились в представительство ДНР в Турине, где нас и связали с властями Донецка".

Как идет работа над фильмом?

Luca Belardi: "МИД ДНР, Министерство культуры и театр одобрили проект. Мы только что вернулись из Донецка, где осмотрели локации, сняли сцены для промо и связались с участниками событий, о которых пойдет речь в фильме".

Maya Nogradi: "Перед поездкой мы не сомневались, что посетим особенное место, с людьми, каких на Западе редко встретишь. Но атмосфера и люди, которые нас встретили, превзошли все ожидания. Мы ждем не дождемся возвращения обратно. Помимо сайта фильма, мы выложим промо фильма, которое хотим показать кинокомпаниям. Прежде всего российским, но также и западным. Мы собираемся представить фильм на ММКФ, где, надеюсь, сможем найти продюсеров, которые подойдут для нашего фильма и заинтересуются им".

Какое воспоминание или история тронула вас сильнее всего?

Luca Belardi: "Больше всего поразили бесчисленные истории "повседневного" героизма, который и поддерживал жизнь в городе. Мы узнали о девочке, которая не перестала заниматься танцами, даже когда ее дом и академию танца разделяла линия фронта. О балеринах, которые каждое утро пересекали линию фронта, а вечером возвращались на репетиции. О людях, приносивших еду артистам, которым месяцами не платили зарплату.

И со всеми ими случилась история, которая кажется невероятной: однажды вечером во время концерта звуки взрывов стали раздаваться все ближе и ближе. Зал был полон местных жителей и раненных солдат, детей и стариков. Один из снарядов взорвался рядом с театром, и от взрыва стала раскачиваться огромная люстра над партером. Дирижер задержал дыхание, посмотрел на музыкантов, которые тоже переглядывались. И они продолжили играть, и никто из сидящих в партере даже не поднялся со своего места.

it.sputniknews.com Фильм про Донецкий театр оперы и балета

Все – зрители и музыканты, танцоры и технические работники – остались на своих местах. Нужно было доиграть спектакль, и ничто, даже бомбы, не заставили их бросить то, ради чего они трудились и страдали".