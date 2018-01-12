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    В Киеве скончался организатор восстания в лагере смерти Собибор

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    Аркадий Вайспапир, родившийся в 1921 году в Херсонской области, - один из 53 участников восстания в лагере смерти Собибор, доживших до конца Второй мировой войны.
    Мемориальный комплекс Концлагерь Собибор
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. В Киеве на 97-ом году жизни скончался последний из организаторов и участников восстания в лагере смерти Собибор Аркадий Вайспапир. Об этом сообщил глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

    Аркадий Вайспапир родился в 1921 году в селе Бобровый Кут Херсонской области. В 1941 году он был призван в Красную армию, и принял участие в обороне Киева.

    Facebook Eduard Dolinsky
    Аркадий Вайспапир

    Вайспапир был тяжело ранен в боях и попал в плен во время прибывания в госпитале. В 1943 году был направлен в лагерь смерти Собибор в Польше, в котором за 1942-1943 год было уничтожено свыше 250 тысяч человек. Легендарный военнослужащий участвовал в организации восстания в концлагере в октябре 1943 года, в результате чего смог пробрался на территорию СССР, где вступил в партизанский отряд.

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    Вайспапир — один из 53 участников восстания в Собиборе, доживших до конца войны. Во время войны вся семья украинца была уничтожена — старший брат погиб на фронте, мать, пятилетняя сестра и все родственники в Бобровом Куте расстреляны нацистами.

    Напомним, в прошлом году Институт нацпамяти Польши опубликовал данные сотрудников концлагеря Аушвиц

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