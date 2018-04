Обнаженная Йовович сообщила о съемках в новом фильме из ванной

КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Популярная голливудская звезда украинского происхождения Милла Йовович опубликовала откровенное фото. Селфи киноактриса сделала в ванной и разместила его в Instagram.

"Завтра мои первые день работать на новый фильм Paradise Hills. Скажите мне удачи!!! My Russian is so bad guys!! Sorry!" — поделилась планами звезда и извинилась за плохой русский. В ответ поклонники засыпали ее комплиментами.

millajovovich Мила Йовович

Ранее Йовович показала свою фотографию без макияжа.