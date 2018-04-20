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    Культура

    Обнаженная Йовович сообщила о съемках в новом фильме из ванной

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    Голливудская звезда украинского происхождения Милла Йовович сообщила в интернете о предстоящих съемках в новом фильме Paradise Hills в комментарии под селфи из ванной.
    Голливудская актриса Мила Йовович
    millajovovich

    КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Популярная голливудская звезда украинского происхождения Милла Йовович опубликовала откровенное фото. Селфи киноактриса сделала в ванной и разместила его в Instagram.

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    "Завтра мои первые день работать на новый фильм Paradise Hills. Скажите мне удачи!!! My Russian is so bad guys!! Sorry!" — поделилась планами звезда и извинилась за плохой русский. В ответ поклонники засыпали ее комплиментами.

    millajovovich
    Мила Йовович

    Ранее Йовович показала свою фотографию без макияжа.

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