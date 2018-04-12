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    Культура

    "Красивое продолжение спины". Голливудская актриса из Украины показала голое тело

    (обновлено: )32910
    Актриса украинского происхождения показала снимок, который был сделан во время съемок картины "Волшебный город". На фотографии она позирует абсолютно голой.
    Ольга Куриленко
    @olgakurylenkoofficial

    КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Известная голливудская модель и актриса украинского происхождения Ольга Куриленко поделилась с поклонниками пикантным фото. Соответствующее фото актриса опубликовала в своем Instagram.

    На фотографии она позирует абсолютно голой.

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    "Волшебные воспоминания с "Волшебного города". Одна из моих любимых картин, снятых удивительным Грегом Уильямсом", – подписала фото Куриленко.

    Пользователи оценили снимок актрисы и засыпали девушку комплиментами.

    "Красивое продолжение спины)", — написал один из поклонников.

    Ранее интернет-пользователи бурно обсуждали смену имиджа Каменских.

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