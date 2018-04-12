"Красивое продолжение спины". Голливудская актриса из Украины показала голое тело

КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Известная голливудская модель и актриса украинского происхождения Ольга Куриленко поделилась с поклонниками пикантным фото. Соответствующее фото актриса опубликовала в своем Instagram.
На фотографии она позирует абсолютно голой.
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"Волшебные воспоминания с "Волшебного города". Одна из моих любимых картин, снятых удивительным Грегом Уильямсом", – подписала фото Куриленко.
Пользователи оценили снимок актрисы и засыпали девушку комплиментами.
"Красивое продолжение спины)", — написал один из поклонников.
Ранее интернет-пользователи бурно обсуждали смену имиджа Каменских.