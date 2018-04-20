Тайваньская художница свела с ума мир моды эксцентричными "выходками"

Тайваньская художница Джон Юи с помощью переводных татуировок создает новый вид искусства. Первоначально девушка экспериментировала в своем Instagram, но однажды ее заметил известный бренд. Сейчас с ней сотрудничают самые известные в мир моды компании, ведь Джон Юи отлично удается создавать новые эксцентричные образы с помощью переводных татуировок.

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Любимая тема художницы — социальный опыт в интернете и соцсетях и то, как мы показываем себя через наши аккаунты.

В свои 27 она уже успела попасть в список Forbes "30 under 30" как инноватор в сфере искусства.

Джон Юи не скрывает, что страдает от биполярного расстройства личности. Именно искусство помогает ей избавиться от нервозности и облегчить свое существование. Сейчас Джон Юи живет в Нью-Йорке и много работает с брендами.