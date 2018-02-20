Актриса Мила Йовович выложила в сеть фото без макияжа

КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Голливудская звезда украинского происхождения Мила Йовович показала свою фотографию без макияжа.

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В своем Instagram 42-летняя актриса выложила селфи без макияжа. Как видно на фото, у Йовович нет морщин, а лицо украшает здоровый румянец.

В подписи под фото голливудская актриса якобы намекнула на секрет того, как ей удается хорошо выглядеть: "Я стараюсь отжиматься перед сном. Пока у меня получается только 40 раз, но стремлюсь к 60".

millajovovich Голливудская актриса Мила Йовович

Ранее сообщалось, что американская актриса Мила Йовович тригода назад родила вторую дочь.