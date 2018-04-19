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    Фильм Лозницы "Донбасс" покажут на Каннском фестивале

    (обновлено: )9302
    Фильм "Донбасс" украинского режиссера Сергея Лозницы откроет программу "Особый взгляд". В программе также картины "Muere, Monstruo, Muere" аргентинца Алехандро Фаделя и "Мертвые и остальные" португальца Жуао Салавизы и бразильца Рене Надер Мессоры.
    Режиссер Сергей Лозница
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 апр – РИА Новости Украина. Новый фильм режиссера Сергея Лозницы "Донбасс" откроет вторую по значимости программу Каннского фестиваля "Особый взгляд", сообщает пресс-служба смотра в четверг.

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    "Донбасс" украинского режиссера Сергея Лозницы откроет программу "Особый взгляд" 9 мая", — говорится в сообщении.

    Также в программу были добавлены картины "Muere, Monstruo, Muere" аргентинца Алехандро Фаделя и "Мертвые и остальные" португальца Жуао Салавизы и бразильца Рене Надер Мессоры.

    Программа "Особый взгляд" была учреждена в Канне в 1976 году. В нее отбирают "необычные и смелые" картины, зачастую режиссеров-дебютантов, с акцентом на международные проекты.

    В свое время ее лауреатами стали такие режиссеры, как таец Апичатпонг Вирасетакул, колумбиец Родриго Гарсиа, румын Кристи Пую, южнокорейский режиссер Ким Ки Дук.

    Напомним, известная австралийская актриса, обладательница многочисленных международных кинопремий, в том числе лауреат двух премий "Оскар", Кейт Бланшетт возглавит жюри 71-го Каннского фестиваля.

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