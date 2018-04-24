наверх
24.04.201818:05
Курсы валют НБУ
  • USD26.13- 0.05
  • EUR31.97- 0.25
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    В Москве простились со звездой фильма "Любовь и голуби"

    (обновлено: )44501
    Прощание с актрисой Ниной Дорошиной
    Прощание с актрисой Ниной Дорошиной
    Прощание с актрисой Ниной Дорошиной
    Прощание с актрисой Ниной Дорошиной
    Прощание с актрисой Ниной Дорошиной
    Прощание с актрисой Ниной Дорошиной
    Прощание с актрисой Ниной Дорошиной
    Прощание с актрисой Ниной Дорошиной
    Прощание с актрисой Ниной Дорошиной
    Прощание с актрисой Ниной Дорошиной
    Прощание с актрисой Ниной Дорошиной
    Прощание с актрисой Ниной Дорошиной
    На церемонии прощания с народной артисткой России Ниной Дорошиной в московском театре «Современник».
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Прощание с актрисой Ниной Дорошиной
    На церемонии прощания с народной артисткой России Ниной Дорошиной в московском театре «Современник».
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Прощание с актрисой Ниной Дорошиной
    На церемонии прощания с народной артисткой России Ниной Дорошиной в московском театре «Современник».
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Прощание с актрисой Ниной Дорошиной
    Актер Александр Михайлов на церемонии прощания с народной артисткой России Ниной Дорошиной в московском театре «Современник».
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Прощание с актрисой Ниной Дорошиной
    Актер Александр Михайлов (справа) на церемонии прощания с народной артисткой России Ниной Дорошиной в московском театре «Современник».
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Прощание с актрисой Ниной Дорошиной
    На церемонии прощания с народной артисткой России Ниной Дорошиной в московском театре «Современник».
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Прощание с актрисой Ниной Дорошиной
    На церемонии прощания с народной артисткой России Ниной Дорошиной в московском театре «Современник».
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Прощание с актрисой Ниной Дорошиной
    Художественный руководитель Театра сатиры, актер Александр Ширвиндт на церемонии прощания с народной артисткой России Ниной Дорошиной в московском театре «Современник».
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Прощание с актрисой Ниной Дорошиной
    Художественный руководитель Театра сатиры, актер Александр Ширвиндт на церемонии прощания с народной артисткой России Ниной Дорошиной в московском театре «Современник».
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Прощание с актрисой Ниной Дорошиной
    Гроб с телом народной артистки России Ниной Дорошиной выносят из здания московского театра «Современник», где проходила церемония прощания.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Прощание с актрисой Ниной Дорошиной
    Гроб с телом народной артистки России Ниной Дорошиной выносят из здания московского театра «Современник», где проходила церемония прощания.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    Рекомендуем

    Почему я красивый такой. Забавные животные после стрижки15:04 24.04.2018
    Сеть шокировал новый тренд: борода снизу14:29 24.04.2018
    Огнеопасна! Жаркая модель из Германии покорила интернет12:21 24.04.2018
    Котики против всего мира: художник превратил кошек в Годзиллу11:19 24.04.2018
    Наезд фургона на толпу людей в КанадеАтака в Канаде: безжалостный водитель давил пешеходов на тротуаре10:34 24.04.2018
    Строительство автомобильных подходов к мосту через Керченский проливСтроительство автомобильных подходов к мосту в Крым08:37 24.04.2018
    Жители Вишневого вышли на акцию протеста и перекрыли трассуВласть в свои руки. Под Киевом родители требуют достроить школу17:41 23.04.2018
    Масштабные протесты в ЕреванеВоенные перешли на сторону протестующих в Ереване14:58 23.04.2018
    Экстремалы переночевали в лучшем номере заброшенной гостиницы ОдессаТуризм по-одесски. Экстремалы переночевали в заброшенной гостинице13:49 23.04.2018
    Все фотоленты
    На церемонии прощания с народной артисткой России Ниной Дорошиной в московском театре «Современник».

    Близкие люди, коллеги, поклонники простились с народной артисткой России Ниной Дорошиной, траурная церемония завершилась во вторник на Другой сцене театра "Современник" в Москве, передает корреспондент РИА Новости.

    Актриса ушла из жизнив возрасте 83 лет 21 апреля.

    Актеры Нина Дорошина и Игорь Васильев в художественном фильме Строится мост
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Звезда фильма "Любовь и голуби" Нина Дорошина. Справка

    Среди присутствующих на траурной церемонии были актеры Сергей Гармаш, Авангард Леонтьев, Александр Ширвиндт, режиссер Владимир Меньшов, актриса Лия Ахеджакова, ученики Дорошиной из Щукинского училища и многие другие. Свои телеграммы с соболезнованиями в театр направили премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, мэр Москвы Сергей Собянин, худрук Александринского театра Валерий Фокин, драматург Николай Коляда, председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин и другие.

    Присутствующие проводили похоронный кортеж продолжительными аплодисментами и криками "Браво!". Позднее во вторник пройдет отпевание актрисы в храме Живоначальной Троицы на Пятницком кладбище. Она будет похоронена там же, рядом со своими родными.

    Нина Дорошина с 1958 года служила в театре "Современник" до последних дней. На ее счету более двадцати ролей в кино, самая известная из них — Надежда (жена Василия Кузякина) из фильма "Любовь и голуби".

    Ссылки по теме:
    Теги: