В Москве простились со звездой фильма "Любовь и голуби"

Близкие люди, коллеги, поклонники простились с народной артисткой России Ниной Дорошиной, траурная церемония завершилась во вторник на Другой сцене театра "Современник" в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Актриса ушла из жизнив возрасте 83 лет 21 апреля.
Среди присутствующих на траурной церемонии были актеры Сергей Гармаш, Авангард Леонтьев, Александр Ширвиндт, режиссер Владимир Меньшов, актриса Лия Ахеджакова, ученики Дорошиной из Щукинского училища и многие другие. Свои телеграммы с соболезнованиями в театр направили премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, мэр Москвы Сергей Собянин, худрук Александринского театра Валерий Фокин, драматург Николай Коляда, председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин и другие.
Присутствующие проводили похоронный кортеж продолжительными аплодисментами и криками "Браво!". Позднее во вторник пройдет отпевание актрисы в храме Живоначальной Троицы на Пятницком кладбище. Она будет похоронена там же, рядом со своими родными.
Нина Дорошина с 1958 года служила в театре "Современник" до последних дней. На ее счету более двадцати ролей в кино, самая известная из них — Надежда (жена Василия Кузякина) из фильма "Любовь и голуби".