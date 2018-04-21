Умерла звезда фильма "Любовь и голуби"

КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина. Актриса Нина Дорошина, сыгравшая одну из главных ролей в фильме "Любовь и голуби", скончалась в Москве, говорится в сообщении на сайте московского театра "Современник".

"Сегодня на 84-м году жизни скончалась Нина Михайловна Дорошина, народная артистка России, актриса московского театра "Современник". Умерла в ночь с 20 на 21 апреля, у себя дома от остановки сердца", — говорится в сообщении.

Также сообщается, что о дне и времени прощания с актрисой будет сообщено позднее.

Ранее сообщалось, что ушел из жизни двукратный лауреат "Оскара" 86-летний чешский и американский кинорежиссер Милош Форман.