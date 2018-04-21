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    Культура

    Умерла звезда фильма "Любовь и голуби"

    (обновлено: )47802
    Сообщается, что на 84-м году жизни скончалась Нина Михайловна Дорошина, народная артистка России, она умерла в ночь с 20 на 21 апреля, у себя дома от остановки сердца.
    Нина Дорошина
    RIA News Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина. Актриса Нина Дорошина, сыгравшая одну из главных ролей в фильме "Любовь и голуби", скончалась в Москве, говорится в сообщении на сайте московского театра "Современник".

    RIA News РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Н.Дорошина и И.Васильев в фильме "Строится мост"

    "Сегодня на 84-м году жизни скончалась Нина Михайловна Дорошина, народная артистка России, актриса московского театра "Современник". Умерла в ночь с 20 на 21 апреля, у себя дома от остановки сердца", — говорится в сообщении.

    Также сообщается, что о дне и времени прощания с актрисой будет сообщено позднее.

    Ранее сообщалось, что ушел из жизни двукратный лауреат "Оскара" 86-летний чешский и американский кинорежиссер Милош Форман.

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