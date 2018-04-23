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    Участник лондонского марафона умер после забега

    (обновлено: )94
    Как стало известно, участник лондонского марафона Мэтт Кэмпбелл, который работал поваром, бежал второй марафон за две недели.
    Медали для участников Лондонского марафона
    Скриншот видео

    КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. Скончался мужчина, принимавший участие в лондонском марафоне в воскресенье и потерявший сознание по ходу дистанции, сообщает АП.

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    Канал BeanymanNews на Youtube
    В Лондоне участник марафона 6 дней шел на четвереньках до финиша

    В воскресенье участник марафона Мэтт Кэмпбелл, повар из северо-западной Англии, потерял сознание, не добежав до финиша около шести километров. По словам организаторов соревнований, 29-летнему бегуну на месте была оказана первая медицинская помощь, после он был доставлен в больницу, где позднее скончался.

    Как отмечают организаторы марафона, необходимо проведение медицинской экспертизы, чтобы установить причину смерти Кэмпбелла. Известно, что он бежал второй марафон за две недели. В воскресенье во время забега температура достигала 23,2 градуса, что является самым высоким показателем за время проведения лондонского марафона.

    Кэмпбелл также был известен как участник кулинарных шоу на британском ТВ. Некоторое время он работал во Франции, но год назад вернулся на родину.

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