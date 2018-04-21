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    Звезда фильма "Любовь и голуби" Нина Дорошина. Справка

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    Прощание с Ниной Дорошиной состоится в театре "Современник", предположительно, это будет во вторник, 24 апреля. Актриса умерла в ночь на субботу от остановки сердца.
    Актеры Нина Дорошина и Игорь Васильев в художественном фильме Строится мост
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина. Актриса Нина Дорошина, сыгравшая одну из главных ролей в фильме "Любовь и голуби", умерла в Москве на 84-м году жизни, говорится в сообщении на сайте московского театра "Современник". Народная артистка России, актриса московского театра "Современник" умерла в ночь на 21 апреля у себя дома от остановки сердца.

    "Прощание состоится у нас в театре, предположительно это будет во вторник (24 апреля — Ред.)", — сказал представитель пресс-службы.

    Ниже приводится биографическая справка актрисы.

    Актриса театра и кино, народная артистка России Нина Михайловна Дорошина родилась 3 декабря 1934 года в Лосиноостровске (теперь территория Москвы). Во время учебы в школе она занималась в театральном кружке, затем в театральном коллективе Клуба железнодорожников, которым руководила актриса Камерного театра Мария Львовская.

    В 1956 году Дорошина окончила Театральное училище имени Щукина (курс Бориса Захавы и Веры Львовой). В 1956-1959 годах работала в Театре-студии киноактера (при киностудии "Мосфильм").

    В 1959 году Нина Дорошина была принята в труппу московского театра "Современник" и стала одной из ведущих его актрис. В ее репертуаре были самые разноплановые роли. Среди них — миссис Куикли в "Виндзорских насмешницах" Уильяма Шекспира, Фиса в "Крутом маршруте" Евгении Гинзбург, Инна в "Мурлин Мурло" Николая Коляды, мадам Жорж в "Четырех строчках для дебютантки" Жана Ануя, Она в "Заяц love story" Николая Коляды.

    В кино Нина Дорошина дебютировала в 1955 году будучи студенткой Щукинского училища. Она сыграла роль Нелли в мелодраме Михаила Калатозова "Первый эшелон". Затем актриса снялась в фильмах "Безумный день" (1956), "Человек родился" (1956), "Люди на мосту" (1959), "Артист из Кохановки" (1961), "Первый троллейбус" (1963), "Лушка" (1964), "Строится мост" (1965), "За всё в ответе" (1972), "По семейным обстоятельствам" (1977) и др.

    При этом Дорошина почти никогда не играла главных героинь, однако её второстепенные персонажи всегда были наполнены жизнью и энергетикой.

    К началу 1980-х годов Нина Дорошина все реже стала сниматься в кино, полностью сосредоточившись на работе в театре. Режиссер Владимир Меньшов, увидевший ее в спектакле "Любовь и голуби", решил снять по спектаклю фильм, и на главную роль пригласил Дорошину.

    После невероятного успеха картины "Любовь и голуби" (1984) Дорошина вновь отошла от кино и выступала на сцене театра "Современник".

    С 1981 года Нина Дорошина преподавала в Театральном институте имени Щукина, была профессором кафедры мастерства актера.

    В ночь с 20 на 21 апреля 2018 года Нина Дорошина скончалась.

    Нина Дорошина — Народная артистка РСФСР (1985). В апреле 2006 года она была награждена орденом Почета, в 2010 году — орденом Дружбы.

    В 2007 году Нина Дорошина стала лауреатом премии "Женское лицо года" за роль в спектакле "Заяц love story" и обладательницей Золотой звезды I степени в номинации "За профессионализм", присужденной фондом "Общественная награда".

    Актриса была замужем два раза. Первым ее мужем в 1963 году стал Олег Даль, но брак вскоре распался. Второй муж — Владимир Тышков, брак с которым продолжался около 20 лет, вплоть до смерти Тышкова в 2004 году.

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