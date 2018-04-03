Прекрасна в кино и в жизни. Знаменитой американской актрисе - 96 лет

Американская певица и актриса Дорис Дэй отмечает во вторник 96-летие.

За свою карьеру она снялась в более чем 40 фильмах и записала 45 музыкальных альбомов.

С детских лет у Дорис был большой интерес к танцам и она решила заниматься этим профессионально. В возрасте 11-12 лет уже танцевала в любительских ансамблях, пользуясь успехом и даже завоевывая призы. Однако, после того как она попала в автокатастрофу и получила перелом ноги, от профессиональной карьеры танцовщицы пришлось отказаться. Во время лечения Дорис увлеклась пением, начала брать уроки, и уже с 17 лет стала выступать перед публикой.

Позже она стала сниматься в музыкальных кинолентах. В 1949 году вышли два фильма с Дорис Дэй: "Мечтаю о тебе" и "Это великое чувство", сделавшие актрису узнаваемой и популярной звездой. В 1953 году вышел новый успешный фильм с Дорис Дэй — "Джейн-катастрофа", песня из которого, "Secret Love" (рус. Тайная любовь), в исполнении Дорис получила "Оскара" в номинации "Лучшая песня года".

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В 1970-х годах актриса активно занялась защитой животных. Во множестве своих интервью она критиковала знаменитостей, носящих натуральные меха. Её осуждению подверглись Мэри Тайлер Мур, Энджи Дикинсон и Джейн Медоуз. Дорис деятельно продвигала свои предложения по защите животных в Конгресс, а также обращалась с предложениями поправок в законодательство к президентам Рональду Рейгану и Биллу Клинтону. Ею была также создана "Лига животных Дорис Дэй", которую она сама и финансировала.

Дэй была замужем четыре раза. У нее есть сын от первого брака.