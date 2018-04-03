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    Фотоленты

    Прекрасна в кино и в жизни. Знаменитой американской актрисе - 96 лет

    (обновлено: )82
    Дорис Дэй
    Дорис Дэй
    Дорис Дэй
    Дорис Дэй
    Дорис Дэй
    Дорис Дэй
    Дорис Дэй
    Дорис Дэй
    Дорис Дэй
    Дорис Дэй
    Дорис Дэй
    Дорис Дэй
    Дорис Дэй
    Дорис Дэй
    Дорис Дэй
    Дорис Дэй
    AP Photo
    Дорис Дэй
    AFP
    Дорис Дэй
    HO / AFP
    Дорис Дэй
    AP Photo/Douglas C. Pizac
    Дорис Дэй
    AFP PHOTO/HO
    Дорис Дэй
    AP Photo
    Дорис Дэй
    AP Photo
    Дорис Дэй
    AP Photo
    Дорис Дэй
    AP Photo
    Дорис Дэй
    AP Photo
    Дорис Дэй
    AP Photo
    Дорис Дэй
    AP Photo/Bob Dear
    Дорис Дэй
    AP Photo
    Дорис Дэй
    AP Photo
    Дорис Дэй
    AP Photo

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    Американская певица и актриса Дорис Дэй отмечает во вторник 96-летие.

    За свою карьеру она снялась в более чем 40 фильмах и записала 45 музыкальных альбомов.

    С детских лет у Дорис был большой интерес к танцам и она решила заниматься этим профессионально. В возрасте 11-12 лет уже танцевала в любительских ансамблях, пользуясь успехом и даже завоевывая призы. Однако, после того как она попала в автокатастрофу и получила перелом ноги, от профессиональной карьеры танцовщицы пришлось отказаться. Во время лечения Дорис увлеклась пением, начала брать уроки, и уже с 17 лет стала выступать перед публикой.

    Позже она стала сниматься в музыкальных кинолентах. В 1949 году вышли два фильма с Дорис Дэй: "Мечтаю о тебе" и "Это великое чувство", сделавшие актрису узнаваемой и популярной звездой. В 1953 году вышел новый успешный фильм с Дорис Дэй — "Джейн-катастрофа", песня из которого, "Secret Love" (рус. Тайная любовь), в исполнении Дорис получила "Оскара" в номинации "Лучшая песня года".

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    В 1970-х годах актриса активно занялась защитой животных. Во множестве своих интервью она критиковала знаменитостей, носящих натуральные меха. Её осуждению подверглись Мэри Тайлер Мур, Энджи Дикинсон и Джейн Медоуз. Дорис деятельно продвигала свои предложения по защите животных в Конгресс, а также обращалась с предложениями поправок в законодательство к президентам Рональду Рейгану и Биллу Клинтону. Ею была также создана "Лига животных Дорис Дэй", которую она сама и финансировала.

    Дэй была замужем четыре раза. У нее есть сын от первого брака.

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