"Мисс Зорро". СМИ узнали, с кем крутит роман тренер ФК "Шахтер"

Португальский футбольный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека нашел в Украине новую любовь, сообщает "КП в Украине".

Как выяснили СМИ, это 27-летняя Екатерина Остроушко — пресс-секретарь Рината Ахметова. Она работает на ТК "Донбасс" с 19 лет, ранее была диктором новостей, ведущая шоу "Ты превыше всего", а сейчас занята в проекте "Всем миром" — о помощи переселенцам и жителям неподконтрольных Украины территорий.

После победы "Шахтера" над "Манчестер Сити" в декабре 2017 года Екатерина подписала совместное с Фонсека фото: "Мистер и мисс Зорро".

Как сообщает "Tribuna.com", ранее тренер был женат 20 лет на своей школьной подруге Сандре. Но после первого сезона в "Шахтере" Фонсека развелся. У пары двое детей — 18-летний сын и 13-летняя дочь.