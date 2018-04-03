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    Фотоленты

    "Мисс Зорро". СМИ узнали, с кем крутит роман тренер ФК "Шахтер"

    (обновлено: )23201
    Екатерина Остроушко девушка тренера ФК Шахтер Паулу Фонсеки
    Екатерина Остроушко девушка тренера ФК Шахтер Паулу Фонсеки
    Екатерина Остроушко девушка тренера ФК Шахтер Паулу Фонсеки
    Екатерина Остроушко девушка тренера ФК Шахтер Паулу Фонсеки
    Екатерина Остроушко девушка тренера ФК Шахтер Паулу Фонсеки
    Екатерина Остроушко девушка тренера ФК Шахтер Паулу Фонсеки
    Екатерина Остроушко девушка тренера ФК Шахтер Паулу Фонсеки
    Екатерина Остроушко девушка тренера ФК Шахтер Паулу Фонсеки
    Екатерина Остроушко девушка тренера ФК Шахтер Паулу Фонсеки
    Екатерина Остроушко девушка тренера ФК Шахтер Паулу Фонсеки
    facebook.com/k.ostroushko
    Екатерина Остроушко девушка тренера ФК Шахтер Паулу Фонсеки
    instagram.com/paulofonseca_oficial
    Екатерина Остроушко девушка тренера ФК Шахтер Паулу Фонсеки
    facebook.com/k.ostroushko
    Екатерина Остроушко девушка тренера ФК Шахтер Паулу Фонсеки
    facebook.com/k.ostroushko
    Екатерина Остроушко девушка тренера ФК Шахтер Паулу Фонсеки
    facebook.com/k.ostroushko
    Екатерина Остроушко девушка тренера ФК Шахтер Паулу Фонсеки
    Фото из открытых источников
    Екатерина Остроушко девушка тренера ФК Шахтер Паулу Фонсеки
    facebook.com/k.ostroushko
    Екатерина Остроушко девушка тренера ФК Шахтер Паулу Фонсеки
    facebook.com/k.ostroushko
    Екатерина Остроушко девушка тренера ФК Шахтер Паулу Фонсеки
    facebook.com/k.ostroushko

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    Португальский футбольный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека нашел в Украине новую любовь, сообщает "КП в Украине".

    Как выяснили СМИ, это 27-летняя Екатерина Остроушко — пресс-секретарь Рината Ахметова. Она работает на ТК "Донбасс" с 19 лет, ранее была диктором новостей, ведущая шоу "Ты превыше всего", а сейчас занята в проекте "Всем миром" — о помощи переселенцам и жителям неподконтрольных Украины территорий.

    После победы "Шахтера" над "Манчестер Сити" в декабре 2017 года Екатерина подписала совместное с Фонсека фото: "Мистер и мисс Зорро".

    Как сообщает "Tribuna.com", ранее тренер был женат 20 лет на своей школьной подруге Сандре. Но после первого сезона в "Шахтере" Фонсека развелся. У пары двое детей — 18-летний сын и 13-летняя дочь. 

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