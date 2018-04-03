Известная актриса устроила скандал на сцене из-за гонорара

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КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Известная актриса, народная артистка РФ Мария Аронова в российском Сургуте обвинила компанию-организатора гастролей в невыплате гонораров.

О проблеме с невыплатой денег Аронова заявила зрителям прямо со сцены перед началом спектакля "Маленькие комедии". В спектакле задействованы также актеры Михаил Полицеймако и Сергей Шакуров.

Актриса заявила, что октазывается начинать выступления из-за невыплаченного гонорара. Видео инцидента опубликовано на YouTube. "Дама, которая не называет своей фамилии, пускает вас в зал, вынуждая меня, народную артистку, лауреата государственной премии выходить к вам и лгать, говоря о технических проблемах. Без нашего ведома был дан второй звонок. Сейчас мы сидим, унижая вас, унижая себя, ждем", — сказала актриса зрителям.

Пока народная артистка обращалась к зрителям, директор передал ей, что деньги для труппы нашлись.Зрители с пониманием отнеслись к ситуации и поддержали артистов апло дисментами. По словам Ароновой, никто из зрителей не сдал билет и не ушел из зала из-за задержки.

"Настолько мы благодарны зрителям за то, что нас защитили они — своим отношением и своим неуходом… Фантастические люди!" — отметила актриса в комментарии "Пятому каналу".

Позже Полицеймако пояснил, что администрация театра в Сургуте не имеет никакого отношения к скандалу, а ответственность за невыплаченный гонорар полностью лежит на московской компании-прокатчике.

Ранее сообщалось, что украинская певица, победительница Евровидения-2004 Руслана, которая была приглашенной звездой на финале Евровидения-2017 в Киеве, не получила обещанного гонорара.

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