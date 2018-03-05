Известная актриса резко выступила против русского языка

КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. Заслуженная артистка Украины, актриса Ирма Витовская заявила, что свой выбор относительно использования русского языка сделала еще после Иловайской трагедии.

"Я свой окончательный выбор в языковом вопросе сделала после Иловайска. И пока эта война продолжается, для меня лично неприемлемо работать в русскоязычном сегменте, когда люди платят за Украину жизнью. Актеры являются рупором, голосом этого государства, а голос Украины – украинский, поэтому это наш фронт. Среди тех ребят, которые воюют, очень много русскоязычных, но я не думаю, что они в перспективе не видят Украину украинской", — заявила Витовская в интервью Укринформу.

Актриса так же заявила, что артистам, ездящим на гастроли в Россию, оправдания нет.

Ранее были обнародованы результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" в ноябре: около 60% опрошенных в Украине респондентов выступают против предоставления русскому языку статуса государственного, поддерживают такую идею 29%.