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    Культура

    Известная актриса резко выступила против русского языка

    (обновлено: )1100121
    Популярная актриса театра и кино Ирма Витовская заявила, что актеры являются рупором, голосом государства, а голос Украины – украинский.
    Актриса Ирма Витовская
    ukrinform.ru

    КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. Заслуженная артистка Украины, актриса Ирма Витовская заявила, что свой выбор относительно использования русского языка сделала еще после Иловайской трагедии.

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    "Я свой окончательный выбор в языковом вопросе сделала после Иловайска. И пока эта война продолжается, для меня лично неприемлемо работать в русскоязычном сегменте, когда люди платят за Украину жизнью. Актеры являются рупором, голосом этого государства, а голос Украины – украинский, поэтому это наш фронт. Среди тех ребят, которые воюют, очень много русскоязычных, но я не думаю, что они в перспективе не видят Украину украинской", — заявила Витовская в интервью Укринформу.

    Актриса так же заявила, что артистам, ездящим на гастроли в Россию, оправдания нет.

    Ранее были обнародованы результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" в ноябре: около 60% опрошенных в Украине респондентов выступают против предоставления русскому языку статуса государственного, поддерживают такую идею 29%.

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