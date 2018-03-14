Актриса Ирма Витовская о важной роли украинского языка во время войны

Украинский язык на сегодняшний день, к сожалению, является не только средством общения, но и средством сохранения нации, с помощью которого можно показать, что украинцы отличаются от россиян, считает актриса театра и кино, заслуженная артистка Украины, общественный деятель Ирма Витовская.

По ее мнению, искусство не должно стоять в стороне от политики или войны, а публичный человек во время войны должен быть образцом для других.

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"И язык сегодня, к сожалению, является не только средством общения, это средство сохранения нации. И я вам сейчас докажу. Россиянам сегодня что говорят, почему Россия забирает Крым и "Восточную Малороссию"? Им говорят, что люди на этих территориях ничем от них не отличаются. Мол, они же говорят как мы, значит, мы — единый народ. И они правы. Ведь с точки зрения их правды они забирают свое", — отметила актриса в эфире телеканала ZIK.

Поэтому, по словам Витовской, чтобы у россиян возникла преграда видеть свое на украинских землях, должно быть языковая отличие.

"Возможно, тогда они подумают, что это не стоит забирать, ведь это не их. Тогда не будет возможности и для манипуляций "сверху". Тогда это уже будет не освобождение, а агрессия. Это труднее подавать. Поэтому все, что я хочу сказать, что украинский язык сейчас стал самосохранением украинской нации. И именно с помощью языка мы можем показать, что мы другие", — подчеркнула она.

В то же время Витовская утверждает, что в Украине немало русскоязычных патриотов, которые "делают все для того, чтобы в будущем их дети и внуки разговаривали на украинском языке".

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Ранее Ирма Витовская резко высказалась адрес украинских артистов, которые выступают или гастролируют в России.

Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.