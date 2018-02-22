Родной язык в Украине: подавляющий украинский

Анна Лаба, РИА Новости Украина

21 февраля мир отмечал День родного языка. История праздника началась еще 21 февраля 1952 г. в Пакистане. Пакистанские власти жестоко подавили митингующих (в основном это были студенты), которые выражали протест против правительственного запрета на использование в стране своего родного языка – бенгальского. После провозглашения независимости в 1971 г. этот день отмечается в стране как день мучеников, чтя память погибших за родной язык. Именно по предложению этой страны ЮНЕСКО провозгласило 21 февраля Международным днем родного языка.

Стоит напомнить, что тема Международного дня родного языка 2018 года — "Сохранение лингвистического разнообразия и продвижение многоязычия в рамках достижения целей в области устойчивого развития". В Украине живет более 130 национальных меньшинств – носителей 79 языков. Неоспоримо, что государственным языком в Украине является украинский язык, и украинскому посвящен свой праздник — День украинской письменности и языка, который ежегодно отмечается 9 ноября. Но почему-то только об украинском языке упоминали первые лица государства, поздравляя граждан Украины с днем родного языка.

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"И одновременно украинский язык является неотъемлемым богатством каждого из нас. Доскональное знание и мастерское владение языком — один из главных инструментов достижения жизненного успеха, это личный капитал, который невозможно ни отобрать, ни украсть, и которому не грозит инфляция", — говорится в обращении председателя Верховной Рады Украины Андрея Парубия по случаю Международного дня родного языка, опубликованном на сайте парламента.

Вместе с тем спикер напомнил о запрете украинского языка в разные периоды истории и отметил, что сейчас преследование украиноязычных граждан происходит в Крыму и в Донбассе.

"Захватчики закрывали украинские школы и университеты, запрещали преподавание и издание книг на украинском языке. За 400 лет русского владычества на украинских землях оккупант запрещал наш язык более 120 раз", — добавил Парубий, совершенно запамятовав, что Рада проголосовала за Закон об образовании, который также подразумевает запрет преподавания на родных языках народов, проживающих в Украине.

Президент Украины Петр Порошенко назвал родной язык одним из главных символов народа, его объединяющей силой, "которая делает нас сплоченными и сильными". Он также считает язык "самым сильным оружием", и одновременно — нашим самым дорогим сокровищем.

В Международный день родного языка у Гройсмана рассказали о прорыве в сфере образования. И при этом ни премьера Владимира Гройсмана, ни других членов правительства совершенно не смущало, что 7 статья Закона "Об образовании" вызвала шквал критики и рассорила Украину с ближайшими западными соседями.

Лезут в душу

Политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает, что подобными поздравлениями с днем родного языка наши политики усиленно пытаются доказать, что они родные для Украины.

"Хотя для Петра Алексеевича, очевидно, украинский родным языком не мог являться, скорее всего русский или, возможно, молдавский. Наверное, для Гройсмана украинский является вторым родным языком, но я не исключаю, что его семья тоже абсолютно русскоязычная. Украинский, но только в его галицкой форме, является родным только для Парубия. Пытаются доказать, что они нам родные, пытаются таким образом сыграть на патриотическом электорате. В то время, когда украинцы беднеют, ширится коррупция, отсутствуют реформы, когда нам "шнырят по карманам", пытаются залезть еще и в душу части украинского общества. И это при том, что целевая аудитория выборов для нынешней власти — это люди, которые придерживаются демократических демократических взглядов, и бюджетники, и вот на эти ключевые целевые аудитории постоянно работает власть", — сказал в комментарии РИА Новости Украина Руслан Бортник.

По мнению политолога, власть должна помнить, что родной язык для более чем 130 национальностей в Украине отличается от государственного языка, и что все эти языки одновременно являются культурным достоянием для страны, и все граждане, вне зависимости от того, какой язык для них родной, являются абсолютно равноправными, а государство обязано обеспечить это равноправие.

К чему это приведет

Но Украина сегодня вырвала себя из контекста европейского подхода в отношении культурного многообразия.

"Если в мире это культурное многообразие поддерживается, — нигде практически нет квот, за редким исключением не очень демократических или полудемократических стран, нигде нет формальных серьезных правовых ограничений в образовании — мы сегодня вне контекста. Мы сегодня создали абсолютно изолированную гуманитарную среду, которая по своим правилам, настроению и риторике политических лидеров ближе к началу прошлого века, а то и раньше, когда проходило становление национальных государств и когда понимание демократии еще не существовало в политическом разрезе так четко, как оно существует сейчас. Мы архаичны, украинская гуманитарная политика — это политика регресса и реставрации каких-то абсолютно древних мифов, которые вызывают только конфликты и отторжение вместо консолидации и развития культурного многообразия", — пояснил Бортник.

Такая гуманитарная политика, по словам политолога, в краткосрочной перспективе чревата многочисленными конфликтами.

"Мы сейчас видим эти конфликты извне — Венгрия, Румыния, Польша и все остальное. Внутри страны эти конфликты подавляются практически силовым путем, путем применения разного рода активистов. Потенциально такая политика чревата более опасной вещью. Которая называется социальное отчуждение. Власть думает, что чем меньше граждан ходит голосовать, тем легче сорганизовать результаты выборов, но дело в том, что если люди мало ходят голосовать — 40-50%, то поддержка этой власти минимальна, власть хрупка, и любые серьезные действия извне и изнутри страны достаточно быстро повалят эту власть. Отсутствие консолидации чревато потерей государственности, серьезными социально-политическими катастрофами", — заключил Бортник.