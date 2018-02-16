Квоты на украинский язык. Назначен крупнейший штраф на радио

КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания Украины оштрафовал радиостанцию "Пятница" почти на 328 тысяч гривен за несоблюдение квоты на трансляцию украинских песен, сообщил член совета Сергей Костинский.

"По результатам мониторинга Национального совета, доля песен на украинском языке в эфире радиостанции "Пятница" составляла менее 30%, как того требует закон. К выполнению квоты заказчику не хватило всего 1% песен. Назначили штраф в размере 5% от суммы лицензионного сбора. По факту, он является крупнейшим в практике Национального совета за нарушение языковых квот на радио — 327,8 тысячи гривен", — написал Костинский на своей странице в Facebook.

Сергей Костинский/Facebook, 16 февраля 2018

В ноябре 2016 года в Украине вступили в силу изменения в закон "О телевидении и радиовещании". Согласно поправкам, телерадиоорганизации должны обеспечивать в течение первого года действия изменений трансляцию 25% песен на украинском языке от общего объема контента. С 8 октября на украинских радиостанциях по решению властей были увеличены квоты на украинские песни с 25% до 30%.