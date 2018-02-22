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    Политика

    В Госдепе дали Украине неоднозначный совет по закону об образовании

    Тема:

    Закон об образовании: как поссориться с соседом? (403)

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    Заместитель госсекретаря Джон Салливан отметил, что США "понимают потребность в реформе", однако советуют Украине сотрудничать с соседними странами по реализации языковой нормы закона об образования.
    Визит заместителя государственного секретаря США Джона Салливана в Киеве
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 22 фев — РАИ Новости Украина. Украине необходимо сотрудничать с соседними странами по воплощению норм нового закона об образовании в части возможности обучения на языках нацменьшинств, считает заместитель госсекретаря США Джон Салливан.

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    "Я знаю, что закон об образовании вызвал определенную обеспокоенность среди соседей Украины, в частности требования по языку. Мы поддерживаем реформу в области образования в Украине, в частности реформу надлежащей языковой подготовки", — заявил Салливан во время выступления в Дипломатической академии Украины, передает УНИАН.

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    Он отметил, что США "понимают потребность в реформе".

    "Наш совет состоит в том, чтобы Украина сотрудничала со своими соседями в воплощении этой образовательной реформы и воплощала ее таким образом, который не будет не ущемлять права граждан в Украине, которые в дополнение к украинскому говорят на другом языке", — добавил заместитель госсекретаря США.

    Верховная Рада 5 сентября 2017 года одобрила новый закон об образовании. Принятый закон предполагает, что дети представителей нацменьшинств сначала будут изучать предметы на родном языке, в 5-9-м классах у них будут вводиться предметы на украинском языке преподавания, "а в старшей школе это могут быть почти все предметы на украинском языке". Такой сценарий предусмотрен для всех нацменьшинств, в том числе для школ с исключительно русским языком преподавания.

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    Вскоре после принятия в Украине нового закона об образовании глава МИД Венгрии Петер Сиярто на встрече с представителями венгерской диаспоры в Ужгороде заявил, что Будапешт инициирует пересмотр Соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом из-за нового закона об образовании. По его словам, закон якобы нарушает принципы Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, поскольку, считает венгерский дипломат, лишает национальные меньшинства права учиться на родном языке.

    Как сообщалось, Кабмин Украины внес в Верховную Раду законопроект об изменениях закона об образовании. 

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