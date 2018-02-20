Без языка и с наклейками. Новые правила съемок постельных сцен в кино

КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Британский профсоюз актеров Equity разработал новые правила для съемок постельных сцен в кино, сообщает Daily Mail.

Некоторые актрисы заявили, что их удивили агрессивные поцелуи, с которыми они столкнулись во время съемок. Также они обвинили некоторых известных актеров и режиссеров в агрессивном сексуальном поведении на съемочной площадке.

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Предлагается, в частности, отказ от использования языка во время поцелуев и от обмена слюной. Данные действия разрешаются, если режиссер и оба актера сразу заявят о согласии на это. Также, предполагается, что актеры не должны касаться друг друга гениталиями, а во время кинопроб и прослушиваний не должно быть не оговоренных заранее ситуаций, в которых необходимо обнажать тело.

Также, согласно новым правилам, на съемочной площадке должен присутствовать специальный режиссер "по интимным сценам".

Кроме того, профсоюз актеров призывает использовать на съемках постельных сцен специальные наклейки или маскировочное белье. Его можно будет убрать во время монтажа после согласия актеров.

Отмечается, что причиной данной инициативы британского профсоюза стал сексуальный скандал, разразившийся в Голливуде вокруг продюсера Харви Вайнштейна.

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В последнее время в США и других западных странах разгорелось множество скандалов, связанных с изнасилованиями или сексуальными домогательствами, в эпицентре которых оказываются известные фигуры шоу-бизнеса, киноиндустрии и политики.