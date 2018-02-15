Климкин язвительно отреагировал на отказ венгров обсуждать язык образования

КИЕВ, 15 фев – РИА Новости Украина. Глава МИД Украины Павел Климкин удивлен отказом венгерского меньшинства от консультаций по вопросу языка образования. Свой комментарий он оставил на странице в Twitter.

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"Какие "метаморфозы" — венгры то требуют консультаций, то сами же от них отказываются. Читая заключение Венецианской комиссии, венгры, пожалуй, путают венгерский язык с русским — вроде бы языки разные, надеюсь, и подходы будут отличаться", — написал министр.

— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 15 февраля 2018 г.

Напомним, ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна будет продолжать оказывать давление на Украину из-за принятого закона об образовании. В свою очередь, Кабмин одобрил проект изменений в закон "Об образовании", расширяющий период введения языковой нормы. На заседании правительства министр образования и науки Лилия Гриневич обвинила в распространении лжи венгерского министра иностранных дел.