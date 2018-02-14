Власти обсудят закон об образовании с русской общиной

КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Министерство образования Украины планирует провести консультации с русской общиной по вопросу применения положений закона об образовании о языках обучения в школе, следует из "дорожной карты" по имплементации документа, обнародованной на сайте ведомства в среду.

В Украине проходит реформа образования. Власти уже приняли базовый закон об образовании, статья которого о языках обучения вызвала дипломатический скандал с соседями Украины из-за опасений ущемления прав нацменьшинств. В будущем Минобразования Украины планирует конкретизировать особенности обучения на языках нацменьшинств. Для урегулирования конфликтной ситуации Украина обратилась в Венецианскую комиссию, одна из ее рекомендаций касалась необходимости прямого диалога с представителями национальных меньшинств по вопросу внедрения норм о языках обучения.

В "дорожной карте" отмечается, что консультации с русской и другими общинами нацменьшинств, проживающими в Украине, по закону об образовании планируется провести в период с февраля по март этого года.

Документ предполагает внесение в Раду в феврале 2018 года закона "Об общем среднем образовании", в котором будет прописан механизм "языковой статьи". "Дорожная карта" также предусматривает проведение до 2023 года дистанционных курсов по украинскому языку для учащихся учреждений общего среднего образования с обучением на румынском и венгерском языках, а также организацию летних языковых лагерей для учащихся учреждений.

Закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств, вступил в силу 28 сентября 2017 года, он будет вводиться в действие поэтапно — до 2020 года. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств в Украине. В Москве также считают, что закон об образовании нарушает конституцию и международные обязательства Киева.

По данным Минобразования Украины, Венецианская комиссия в своих рекомендациях указала, что Киев не обязан менять седьмую статью закона об образовании, которая касается языка обучения. Украине рекомендуется в "полной мере использовать гибкость" этой статьи при ее имплементации, увеличить сроки реализации реформы образования, а также освободить частные школы от ограничений по обучению на языках нацменьшинств. При этом комиссия считает, что "новый закон не предлагает решений для языков, которые не являются официальными языками ЕС, в частности, русского языка как наиболее широко используемого негосударственного языка", что может говорить о его дискриминации.