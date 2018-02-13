Закон об образовании. Венгрия назвала условия для Украины

КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна будет продолжать оказывать давление на Украину из-за принятого закона об образовании, сообщается на сайте МИД.

По его словам, Венгрия и дальше планирует использовать право вето страны в НАТО, как "единственный инструмент, с помощью которого она может защитить закарпатских венгров и заставить Украину действовать в соответствии с международными нормами".

Как заявил Сийярто, чтобы Венгрия сняла вето, Киев должен принять решение о приостановлении действия закона: "Если украинское правительство примет решение о приостановлении реализации закона, пока не завершатся консультации, то это станет хорошей основой для переговоров".

По словам главы МИД, каждая страна, которая работает в тесном сотрудничестве с НАТО, проводит и реализует ежегодные программы: "И в рамках такого соглашения Украина взяла на себя обязательства уважать права меньшинств. Если Украина серьезно настроена на установление более тесных связей с НАТО и Европейским Союзом, то она должна оправдать их ожидания".

Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО призывает Украину изучить мнение Венецианской комиссии Совета Европы, чтобы разрешить проблемную ситуацию, возникшую в отношениях Украины и Венгрии.