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    Закон об образовании. Венгрия назвала условия для Украины

    Тема:

    Закон об образовании: как поссориться с соседом? (387)

    (обновлено: )21420
    По словам Сийярто, Венгрия и дальше планирует использовать право вето страны в НАТО, как "единственный инструмент, с помощью которого она может защитить закарпатских венгров и заставить Украину действовать в соответствии с международными нормами".
    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна будет продолжать оказывать давление на Украину из-за принятого закона об образовании, сообщается на сайте МИД.

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    По его словам, Венгрия и дальше планирует использовать право вето страны в НАТО, как "единственный инструмент, с помощью которого она может защитить закарпатских венгров и заставить Украину действовать в соответствии с международными нормами".

    Как заявил Сийярто, чтобы Венгрия сняла вето, Киев должен принять решение о приостановлении действия закона: "Если украинское правительство примет решение о приостановлении реализации закона, пока не завершатся консультации, то это станет хорошей основой для переговоров". 

    По словам главы МИД, каждая страна, которая работает в тесном сотрудничестве с НАТО, проводит и реализует ежегодные программы: "И в рамках такого соглашения Украина взяла на себя обязательства уважать права меньшинств. Если Украина серьезно настроена на установление более тесных связей с НАТО и Европейским Союзом, то она должна оправдать их ожидания".

    Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО призывает Украину изучить мнение Венецианской комиссии Совета Европы, чтобы разрешить проблемную ситуацию, возникшую в отношениях Украины и Венгрии.

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