Гриневич в США попыталась отстоять "языковую" статью закона об образовании

КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Украина должна гарантировать знание государственного языка каждому ребенку, независимо от его социального статуса, места проживания и других факторов, заявила министр образования и науки Лилия Гриневич.

Глава Миноборазования в Госдепе США встретилась с главой с Bureau of European and Eurasian Affairs Вессом Митчеллом и с руководителем Bureau of Educational and Cultural Affairs Дженнифер Зимдал Гальт.

"Основной темой обсуждений и дискуссий с господином Митчеллом стала наша языковая статья Закона "Об образовании". Какие планы по имплементации статьи, как хотим вести переговоры с меньшинствами, а также общие вещи — сколько школ в Украине, сколько из них на языке национальных общин и тому подобное. В конце концов, я пыталась показать новый Закон "Об образовании" комплексно, донести, что этот документ начинает масштабную реформу в сфере образования и дает новые основания для развития", — написала Гриневич на своей странице в Faceboook.

Обсуждая с американскими коллегами "языковую статью" закона, министр подчеркнула, что "мы как страна должны гарантировать знание государственного языка каждому украинскому ребенку, независимо от его социального статуса, места проживания и других факторов.

"Суть языковой статьи — это создание новых возможностей для наших школ с языком обучения национальных меньшинств, чтобы предоставить их ученикам достойный уровень владения государственным языком, что потом поможет в развитии карьеры, свободном трудоустройстве и самореализации", — подчеркнула глава Миноборазования Украины.

По ее словам, речь в также шла также и о том, что каждая национальная община в Украине "разная и требует своего подхода к изучению украинского, в зависимости от языковой среды и особенностей материнского языка".

"Мы довольны заключением Венецианской комиссии и будем его имплементировать. В частности, с педагогической точки зрения, учитывая, что часть языков наших национальных общин принадлежат к совсем другим языковым группам, нужно продолжить переходный период внедрения статьи 7 до 2023 года. Также я рассказала, что нам важно достичь общественного согласия и баланса по языковой статьи, а это значит консультации с представителями каждой национальной общины и другими заинтересованными сторонами в украинском обществе", — написала Гриневич.

"Коротко вспомнили и Венгрию. Моя позиция четкая — мы заинтересованы в диалоге с нашими дружественными странами-соседями и готовы договариваться о принципах имплементации языковой статьи, как мы это сделать практически со всеми партнерами в этой ситуации. Однако мы должны быть тверды в том, что это должен быть диалог, но не язык ультиматумов", — резюмировала министр.

ерховная Рада 5 сентября 2017 года одобрила новый закон об образовании. Принятый закон предполагает, что дети представителей нацменьшинств сначала будут изучать предметы на родном языке, в 5-9-м классах у них будут вводиться предметы на украинском языке преподавания, "а в старшей школе это могут быть почти все предметы на украинском языке". Такой сценарий предусмотрен для всех нацменьшинств, в том числе для школ с исключительно русским языком преподавания.

Вскоре после принятия в Украине нового закона об образовании глава МИД Венгрии Петер Сиярто на встрече с представителями венгерской диаспоры в Ужгороде заявил, что Будапешт инициирует пересмотр Соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом из-за нового закона об образовании. По его словам, закон якобы нарушает принципы Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, поскольку, считает венгерский дипломат, лишает национальные меньшинства права учиться на родном языке.