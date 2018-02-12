Задача – выжить. Что происходит с системой высшего образования в Украине

РИА Новости Украина

Бюджет-2018 не предполагает существенного увеличения расходов на образование и науку.

Доктор химических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины Виктор Федорович Варгалюк рассказал изданию "Горожанин" (Днепр) о том, как выживает и меняется высшая школа в условиях хронического недофинансирования отрасли и очередных реформ.

Беседовал Виталий Кожемяка.

Виктор Федорович, как вы считаете, нужно ли Украине такое число высших учебных заведений?

– Ответ напрашивается сам собой: конечно же не нужно. Этот вопрос – не дискуссионный, он очевидный, на всех уровнях обсуждался. С 2015 года начался процесс наведения порядка. Но на то, чтобы прийти к оптимуму, явно уйдет не один год, а, скорее всего, десятилетия.

Какими вам видятся пути "оптимизации" числа вузов?

– Сейчас государство существенно ограничивает количество бюджетных мест. Идет процесс выдачи государственных грантов на обучение сильным ученикам, и возникает здоровая конкуренция между вузами.

Куда хотят сильные ученики пойти с деньгами, которые им выделяет государство? Естественно, что возникает ситуация, когда некоторые специальности имеют – 0 желающих. Это значит, что сначала будут закрываться отдельные специальности в вузах. Потом будут соединяться факультеты. В конце концов некоторые вузы вынуждены будут сами, без вмешательства министерства, принять решение о слиянии с другими вузами в статусе уже не университета, а факультета какого-то большого вуза.

С моей точки зрения, достаточно простая формула придумана, и она работает. Конечно, болезненным этот процесс будет по определению, это ясно.

Я думаю, вы согласитесь, что такая нездоровая ситуация сложилась в том числе искусственно. Все институты назвались университетами и открыли набор на специальности, которые раньше были только в университете (право, перевод и т.д.).

– Тут есть следующий очень важный аспект. Почему многие вузы брались за такие специальности? Если бы министерство на 100% удовлетворяло вуз в деньгах не только на зарплату и энергоносители, но и на развитие, как это было раньше, во время, известное нам, тогда вузам не надо было бы искать дополнительный источник доходов. А без этого источника вуз не выживет, он обречен на тяжелое существование.

Поэтому можно понять тех ректоров, которые эти специальности вводили, чтобы выжить.

Когда учить некого и незачем

Фактически государственные вузы сейчас отправлены в свободное плавание, в мир свободной конкуренции, и им предстоит "борьба предприимчивости". Насколько это отражается на качестве образования и в целом на выполнении функций вуза, когда приходится задумываться над тем, где найти деньги?

– Ответ очевиден. Без финансирования тех слагаемых учебного процесса, которые определяют качество, понятно, что качество будет хуже.

Но я вижу другую сторону, более резко влияющую на качество. Да, есть некоторые специальности, прежде всего IT, которые человек осваивает потому, что он хочет учиться. Но если взять среднестатистического украинского студента, то желания учиться в большинстве случаев – нет либо оно очень маленькое.

А когда нет внутренней мотивации, хоть какое оборудование ни поставь и что угодно, как виртуоз и фокусник, ни делай – не будет результата.

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко

Очень многие ребята считают, что папы-мамы их устроят где-то, и неважно, какой диплом, лишь бы просто бумажка была. Некоторые, когда оканчивали школу, имели одно видение специальности, попали куда-то, не совсем понимая, куда, посмотрели и разочаровались. Из-за создания студентом "оболочки" вокруг себя достучаться до его сознания и получить возможность передавать туда знания оказывается очень сложным и трудным делом.

Преподаватели, кураторы и даже иногда студсовет пытаются заставить студента учиться, а это плохо – заставлять. Это, я считаю, основной отрицательный фактор, который влияет на качество.

Как правило, поступают на первый курс 16-17-летние подростки. Почему, несмотря на рождаемость в 1999 года большую, чем в 1996-м, число поступивших в этом учебном году меньше, чем двумя-тремя годами ранее?

– Кроме демографического фактора есть еще отток абитуриентов за рубеж. Десятки тысяч выпускников украинских школ продолжают учёбу в Польше, Словакии и т.д.

Нужно также понимать, что высшее образование не должно являться всеобщим. Позволить себе всеобщее высшее образование на сегодняшний день не могут даже очень развитые страны. Поэтому количество бюджетных мест у нас ежегодно уменьшается. Но до нуля дело не дойдет, всё-таки выйдут на какой-то объем, который будет адекватным уровню развития экономики в нашем обществе.

Есть такая пословица: надо протягивать ножки по одежке. Экономическая ситуация у нас не предполагает, что государство сможет оплачивать большой объем бюджетных мест. Рассчитывать, что у нас начнется рост экономики настолько, что будет мощное госфинансирование образования, невозможно. Это относится к разряду затягивания поясов.

Есть вопросы к школе

По итогам летней сессии стало понятно, что первокурсники 2016 года не сильнее своих предшественников. Почему мы не видим компенсации количества качеством?

– Тут есть вопросы к школе. Я могу высказывать своё мнение, оно спорным, наверное, является. Всё-таки я учился в советской школе, значительный интервал времени у меня был посвящен работе в советской системе высшего образования. Всем известно, это факт, не требующий особых доказательств, что система образования в Советском Союзе работала хорошо. Эту систему сейчас у нас не развивают, а двигаются, наоборот, в том направлении, которое, с моей точки зрения, является спорным.

Видите ли, американцы, создав страну богатую (за какой и за чей счет – это отдельный разговор), могут себе позволить не очень утруждать науками свое население. Если им понадобятся 10 000 математиков, они, как пылесос, высосут эти мозги из других стран, предложив условия проживания у себя гораздо лучшие, зарплату высокую и прочее. Развитые страны могут себе позволить жить за счет интеллекта других стран.

Мы же себе этого позволить никак не можем по понятным причинам, поэтому нужно осторожно смотреть на западные модели образования, а не механически их копировать. Моя точка зрения: ту систему образования, которая нормально работала, нужно было сохранить, чтобы обеспечивать страну собственными высококвалифицированными кадрами. Для этого в школе нужно закладывать серьезный фундамент знаний.

Могут ли переломить печальную картину с мотивацией студентов отдельный вуз, отдельный факультет?

– Многое в этом деле зависит от человека. Как в школе, так и в вузе если предмет ведёт очень хороший и талантливый педагог, то ребята с увлечением будут его изучать. Однако это вряд ли может иметь массовый характер.

По моим наблюдениям, когда студент приходит в лабораторию, вливается в маленький коллектив, который возглавляет незаурядный преподаватель, у него появляется мотивация. Как правило, это возникает на третьем, у кого-то аж на четвертом курсе, при непосредственном общении с преподавателем, если тот не формально исполняет свои обязанности, а с душой работает.

Я знаю дискуссионное утверждение, что в современной системе образования преподаватель будет не нужен. Выложили в электронном виде всю информацию по предметам, методические разработки по изучению этих предметов, и человек сам должен рыться, читать, добывая необходимые знания. Конечно же, получить знания можно и таким способом. Но человек – это социальный субъект, не робот. Он комфортнее себя чувствует и лучше участвует в процессе обучения, когда имеет живое общение.

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С моей точки зрения, из системы образования педагога не изъять, несмотря на развитие техники. Самая большая роскошь – это роскошь человеческого общения, поэтому в системе образования выбросить эту роскошь – абсолютно неправильно. Техника всегда будет оставаться всего лишь инструментом в руках человека.

Насколько, по вашему мнению, на справедливость выплаты стипендий влияют введенные у нас дополнительные баллы за общественную активность?

– Отношусь положительно. Если есть студент, который неплохо учится, но при этом еще свой талант развивает, в кружке каком-то поет или танцует, либо спортом занимается и в соревнованиях принимает участие, это стимулирует гармоничное развитие личности.

Вопрос в том, что иногда за мелочи какие-то, например, просто член студсовета, уже баллы поставлены. Конечно, нужно по результатам труда эти баллы выдавать. Пока же в реестре дополнительных баллов достаточно много слагаемых, по которым оценки формально ставят. Это создает элемент несправедливости. Всё требует совершенствования. Там есть, над чем работать.