Украина не готова исправить замечания по закону об образовании - Лавров

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КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Москва не наблюдает готовности Украины исправить замечания Венецианской комиссии по закону об образовании, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"В частности, привлекли внимание наших (европейских) коллег к тому что, что справедливые замечания Венецианской комиссии к закону об образовании, который был принят и вступил в силу на Украине, который содержит дискриминационные положения в отношении всех языков меньшинств, чтобы эти замечания были учтены. Пока такой готовности учесть замечания Венецианской комиссии со стороны Киева мы не наблюдаем", — сказал Лавров на пресс-конференции в Москве.

Закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств Украины, вступил в силу 28 сентября 2017 года. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств. В Москве также считают, что закон об образовании нарушает конституцию и международные обязательства Украины.

По данным Минобразования, Венецианская комиссия в своих рекомендациях указала, что Украина не обязана менять седьмую статью закона об образовании, которая касается языка обучения, однако рекомендуется в "полной мере использовать гибкость" этой статьи при ее имплементации. При этом комиссия считает, что "новый закон не предлагает решений для языков, которые не являются официальными языками ЕС, в частности, русского языка как наиболее широко используемого негосударственного языка", что может говорить о его дискриминации.