В Кабмине резко отреагировали на требования Венгрии по закону об образовании

КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Кабмин одобрил проект изменений в закон "Об образовании", расширяющий период введения языковой нормы, а также отреагировал на недавние заявления министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, сообщает "Европейская правда".

На заседании правительства министр образования и науки Лилия Гриневич обвинила в распространении лжи венгерского министра иностранных дел.

"Все слышали на международной арене напряженность и манипулятивные, абсолютно манипулятивные заявления министра иностранных дел Венгрии", — заявила она, комментируя выдвинутый на этой неделе ультиматум со стороны Венгрии.

Гриневич сообщила, что МОН уже начал исполнение решения Венецианской комиссии, чтобы привести закон "Об образовании" в соответствие с нормами Совета Европы. Венгерская же сторона, по ее словам, требует от Киева дополнительных уступок.

"Манипуляции и шантаж со стороны Венгрии, которая блокирует заседания Комиссии Украина-НАТО, заключаются в том, что нас заставляют остановить имплементацию закона. Такого нет в рекомендациях Венецианской комиссии", — заявила она.

Министр также сообщила, что представители венгерского меньшинства отказались от консультаций по вопросу языка образования.

Позицию Гриневич поддержал министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Заявлени министра — хамское и недопустимое, и мы не можем оставить его без внимания. Такого отношения к Украине быть не может", — заявил он.

Такого же мнения придерживается и премьер-министр, правда, он обошелся без эмоциональных эпитетов.

"Мы всегда будем исходить из обеспечения прав нацменьшинств. Но всегда приоритетом номер один будет развитие украинского языка, украинской культуры. Это не дискуссионный вопрос. Мы не воспринимаем и никогда не воспримем никакой агрессии и давления", — заявил Владимир Гройсман.

После этого обсуждения правительство одобрило законопроект, имеющий целью выполнение одной из рекомендаций Венецианской комиссии — о продлении имплементационного периода на три года, до 2023 года.

При этом Лилия Гриневич отметила, что речь не идет об отказе от исполнения норм закона о переводе обучения на украинский.

"Это важно для нас, чтобы дети, которые приходят в начальную школу, лучше владели украинским, чтобы потом перейти к обучению предметов на украинском языке".

Напомним, ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна будет продолжать оказывать давление на Украину из-за принятого закона об образовании.

Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО призывает Украину изучить мнение Венецианской комиссии Совета Европы, чтобы разрешить проблемную ситуацию, возникшую в отношениях Украины и Венгрии.