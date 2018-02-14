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    В Кабмине резко отреагировали на требования Венгрии по закону об образовании

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    Закон об образовании: как поссориться с соседом? (389)

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    По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, заявление министра иностранных дел Венгрии - "хамское и недопустимое", Украина не может оставить его без внимания.
    Кабинет министров Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Кабмин одобрил проект изменений в закон "Об образовании", расширяющий период введения языковой нормы, а также отреагировал на недавние заявления министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, сообщает "Европейская правда".

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    На заседании правительства министр образования и науки Лилия Гриневич обвинила в распространении лжи венгерского министра иностранных дел.

    "Все слышали на международной арене напряженность и манипулятивные, абсолютно манипулятивные заявления министра иностранных дел Венгрии", — заявила она, комментируя выдвинутый на этой неделе ультиматум со стороны Венгрии.

    Гриневич сообщила, что МОН уже начал исполнение решения Венецианской комиссии, чтобы привести закон "Об образовании" в соответствие с нормами Совета Европы. Венгерская же сторона, по ее словам, требует от Киева дополнительных уступок.

    "Манипуляции и шантаж со стороны Венгрии, которая блокирует заседания Комиссии Украина-НАТО, заключаются в том, что нас заставляют остановить имплементацию закона. Такого нет в рекомендациях Венецианской комиссии", — заявила она.

    Министр также сообщила, что представители венгерского меньшинства отказались от консультаций по вопросу языка образования.

    Позицию Гриневич поддержал министр внутренних дел Арсен Аваков.

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    "Заявлени министра — хамское и недопустимое, и мы не можем оставить его без внимания. Такого отношения к Украине быть не может", — заявил он.

    Такого же мнения придерживается и премьер-министр, правда, он обошелся без эмоциональных эпитетов.

    "Мы всегда будем исходить из обеспечения прав нацменьшинств. Но всегда приоритетом номер один будет развитие украинского языка, украинской культуры. Это не дискуссионный вопрос. Мы не воспринимаем и никогда не воспримем никакой агрессии и давления", — заявил Владимир Гройсман.

    После этого обсуждения правительство одобрило законопроект, имеющий целью выполнение одной из рекомендаций Венецианской комиссии — о продлении имплементационного периода на три года, до 2023 года.

    При этом Лилия Гриневич отметила, что речь не идет об отказе от исполнения норм закона о переводе обучения на украинский.

    "Это важно для нас, чтобы дети, которые приходят в начальную школу, лучше владели украинским, чтобы потом перейти к обучению предметов на украинском языке".

    Напомним, ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна будет продолжать оказывать давление на Украину из-за принятого закона об образовании.

    Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО призывает Украину изучить мнение Венецианской комиссии Совета Европы, чтобы разрешить проблемную ситуацию, возникшую в отношениях Украины и Венгрии.

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