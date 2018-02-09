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    Пашинский: Украина не будет поддаваться на шантаж Венгрии

    (обновлено: )25418
    Народный депутат Сергей Пашинский убежден, что причина конфликте между Украиной и Венгрией кроется в законе об образовании. Он добавил, что позиция соседней страны его удивляет.
    Сергей Пашинский. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Киев не будет поддаваться на шантаж Венгрии, заблокировавшей февральское заседание Украина – НАТО, заявил нардеп от "Народного фронта", председатель комитета парламента по вопросам нацбезопасности и обороны, член межпарламентского совета Украина – НАТО Сергей Пашинский, пишет "Гордон".

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    "Я бы не драматизировал. Причина конфликта между Украиной и Венгрией всем известна – это закон "Об образовании". Нас удивляет позиция Венгрии, которая заняла такую деструктивную позицию. Украина не будет поддаваться на шантаж. Более того, все знают, что есть решения Евросоюза, Венецианской комиссии и самого НАТО по отношению к Венгрии, где ее предостерегают от использования правовых механизмов для шантажа Украины. Альянс дал ей понять, что не позволит использовать себя как инструмент давления на Киев. Так что я не вижу тут какой-то серьезной проблемы", – отметил нардеп.

    По его словам, у президента Петра Порошенко достаточно четкая позиция в сложившейся ситуации.

    Глава МИД Венгрии Петер Сиярто в январе публично обещал, что будет блокировать министерское заседание комиссии. В Украине вступил в силу закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств. В правительствах ряда стран заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств в Украине. Сиярто заявил, что Будапешт будет блокировать комиссию Украина-НАТО.

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