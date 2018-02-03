Корнейчук: власть "включила заднюю" по нормам закона об образовании

РИА Новости Украина

В четверг, 1 февраля, глава Минобразования Лилия Гриневич заявила, что переходный период для имплементации статьи об образовании на языках нацменьшинств, согласно рекомендациям Венецианской комиссии, будет продлен до 2023 года.

Также, по ее словам, Украина подготовит пошаговую карту имплементации языковой статьи.

Комментируя решение МОН отложить языковую статью, политаналитик Дмитрий Корнейчук считает, что власть тихонько "отползла" в нормах закона об образовании.

"Власть тихонько "отползла" в нормах закона об образовании, дискриминирующем нацменшины и запрещая им обучение в садиках, школах и вузах на родном языке. На встрече с послом Румынии министр образования Гриневич заявила о согласии Украины продлить "переходной период" "языковой" статьи до 2023 года", — пишет Корнейчук у себя в Facebook.

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Поскольку к тому времени этой власти давно уже не будет, а новая сразу отменит "языковую" статью, прогнозирует эксперт, то Порошенко окончательно уступил давлению Запада и рекомендациям Венецианской комиссии, раскритиковавшей закон об образовании.

"Таком образом, Порошенко потерял еще одну тему для пиара в глазах ура-патриотов на президентских выборах. И вновь показал, что на самом деле он "зраднык", который не смог защитить украинский язык от засилья страшного-ужасного русского языка и поставить на место наглых венгров с румынами", — отмечает Корнейчук.

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"На Банковой все тяжелее корчить из себя патриотов, одновременно грабя страну. Вся надежда, что для патриотов "прокатит" признание России агрессором, которое, конечно же, не несет никаких юридических последствий…", — резюмирует эксперт.