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    Генсек НАТО вмешался в языковой конфликт Украины и Венгрии

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    (обновлено: )140653
    Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Киев "лучше изучить" рекомендации Венецианской комиссии Совета Европы, потому что они "прочертили путь разрешения проблемы" в отношениях Украины и Венгрии.
    Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 13 фев – РИА Новости Украина, Владимир Добровольский. НАТО призывает Украину лучше изучить мнение Венецианской комиссии Совета Европы, чтобы разрешить проблемную ситуацию, возникшую в отношениях Украины и Венгрии, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

    Венгрия из-за разногласий в связи с законом о языках заблокировала проведение заседания комиссии Украины – НАТО на уровне министров обороны, которое планировалось провести на полях министерской встречи альянса 14 – 15 февраля.

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    "Мы знаем о вызовах, связанных с законом о языках, и о трудностях с разрешением этого вопроса, потому что Украина и Венгрия не могут договориться. Я общался и с премьер-министром (Венгрии) Виктором Орбаном, и с президентом (Украины Петром) Порошенко. Я призвал их найти решение", — сказал генсек журналистам.

    Он отметил, что речь идет о балансе между обеспечением прав этнических меньшинств и необходимостью изучения государственного языка.

    "Есть предложение Венецианской комиссии. Я приветствую мнение и рекомендацию Венецианской комиссии. Я призываю Украину лучше изучить рекомендации, потому что они прочертили путь разрешения проблемы в отношениях Украины и Венгрии", — заявил Столтенберг.

    Он отметил, что "НАТО продолжит работать с Украиной".

    "Мы продолжим предоставлять поддержку и тесно работать с Украиной. Я встречусь с президентом Порошенко позже на этой неделе в Мюнхене", — сообщил генсек.

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    Глава МИД Венгрии Петер Сиярто в январе публично обещал, что будет блокировать министерское заседание комиссии. В Украине вступил в силу закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств. В правительствах ряда стран заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств в Украине. Сиярто заявил, что Будапешт будет блокировать комиссию Украина-НАТО.

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