наверх
12.02.201821:52
Курсы валют НБУ
  • USD27.06- 0.07
  • EUR33.21- 0.02
Рубрики
Ещё
    Политика

    Полторак не едет в штаб-квартиру НАТО из-за "блокады" со стороны Венгрии

    (обновлено: )36050
    Отмечается, что визит Степана Полторака не состоится из-за отсутствия согласования проведения Комиссии Украина-НАТО на уровне министров обороны.
    Министр обороны Украины Степан Полторак
    УНИАН

    КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. Министр обороны Украины Степан Полторак не посетит штаб-квартиру НАТО на текущей неделе из-за решения Венгрии блокировать Комиссию Украина-НАТО.

    Сергей Таран
    Голос Столицы
    Долгий путь в НАТО: Украине нужны кардинальные перемены — Таран

    Информацию о том, что визит не состоится, "Европейской правде" подтвердили в Министерстве обороны.

    "Визит не состоится из-за отсутствия согласования проведения Комиссии Украина-НАТО на уровне министров обороны", — пояснили в военном ведомстве.

    Формально речь не идет об "отмене" визита, ведь поездка Полторака в Брюссель не была официально анонсирована. Однако в военном ведомстве не скрывают, что намерены провести на этой неделе "оборонную" встречу.

    Глава миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко в пятницу сообщил, что Венгрия заблокировала проведение встречи министров обороны Украины и стран НАТО, которую планировалось провести на полях заседания глав минобороны стран НАТО на следующей неделе, из-за украинского закона об образовании. Встреча министров обороны стран-членов альянса состоится в Брюсселе 14 и 15 февраля.

    Читайте также — Историк: Украина обречена быть в ЕС и НАТО

    Глава МИД Венгрии Петер Сиярто в январе публично обещал, что будет блокировать министерское заседание комиссии. В Украине вступил в силу закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств. В правительствах ряда стран заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств в Украине. Сиярто заявил, что Будапешт будет блокировать комиссию Украина-НАТО.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Появились кадры столкновений под АП. Видео
    Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Киевляне несут цветы к посольству РФ после крушения Ан-148
    Авиакатастрофа Ан-148 в России
    Открытие Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
    Олимпиада в Пхенчхане: чего добьется Украина?
    Глава миссии МВФ Рон ван Руден и премьер-министр Украины Владимир Гройсман
    Новый транш: в ожидании чуда от МВФ