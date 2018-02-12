Полторак не едет в штаб-квартиру НАТО из-за "блокады" со стороны Венгрии

КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. Министр обороны Украины Степан Полторак не посетит штаб-квартиру НАТО на текущей неделе из-за решения Венгрии блокировать Комиссию Украина-НАТО.

Информацию о том, что визит не состоится, "Европейской правде" подтвердили в Министерстве обороны.

"Визит не состоится из-за отсутствия согласования проведения Комиссии Украина-НАТО на уровне министров обороны", — пояснили в военном ведомстве.

Формально речь не идет об "отмене" визита, ведь поездка Полторака в Брюссель не была официально анонсирована. Однако в военном ведомстве не скрывают, что намерены провести на этой неделе "оборонную" встречу.

Глава миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко в пятницу сообщил, что Венгрия заблокировала проведение встречи министров обороны Украины и стран НАТО, которую планировалось провести на полях заседания глав минобороны стран НАТО на следующей неделе, из-за украинского закона об образовании. Встреча министров обороны стран-членов альянса состоится в Брюсселе 14 и 15 февраля.

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Глава МИД Венгрии Петер Сиярто в январе публично обещал, что будет блокировать министерское заседание комиссии. В Украине вступил в силу закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств. В правительствах ряда стран заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств в Украине. Сиярто заявил, что Будапешт будет блокировать комиссию Украина-НАТО.