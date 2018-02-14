Зачем Венгрия ставит "палки в колеса" Украине. Мнение аналитика

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Несмотря на просьбы Украины и согласие самых влиятельных членов Североатлантического альянса, в Брюсселе так и не подтвердили дату заседания комиссии Украина-НАТО на уровне министров обороны. "На данный момент в календаре нет предназначенных заседаний комиссии Украина-НАТО", — сообщили в Брюсселе в ответ на запрос Европейской правды.

Министерское заседание комиссии предстояло на следующей неделе во время встречи министров обороны всех стран-членов альянса. Это одна из немногих возможностей за год, когда глава Министерства обороны Украины имеет возможность представить свои мысли министрам всех ключевых стран-партнеров.

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Однако очевидно Венгрия применила право вето и заблокировала эту встречу сообщают журналисты со ссылкой на дипломатические источники.

Грозит ли такая позиция Венгрии отношениям Украина-НАТО и когда конфликт может быть улажен, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал политический аналитик Института Евро-Атлантического сотрудничества Владимир Горбач.

(текст публикуется на языке оригинала)

Яким чином представники Угорщини змогли це зробити?

— Це залежить від способів ухвалення рішень у НАТО. Ми знаємо, що всі такого роду рішення там приймаються методом консенсусу. Кожна країна-член НАТО впливає на остаточне рішення. Якщо хтось один може бути проти чогось, то таке рішення просто не може бути прийняте. Тому, користаючись цією формулою чи правилом ухвалення рішення в альянсі, Угорщина як повноцінний член НАТО могла таке рішення просто заблокувати.

Тобто, перевищень повноважень з їх сторони не було?

— Формально вони мають і право, і можливість це робити. Але неформально — це все-таки перевищення. Незрозумілим рішення може бути не лише для України, а і для інших учасників альянсу. І вони про це, в принципі, теж говорять. Вони не розуміють позиції Угорщини в даному питанні. Тобто, це перевищення міри, так би мовити.

Чи не ставить ця ситуація всерйоз під загрозу весь спектр відносин НАТО і України?

— Якоюсь мірою ставить. Тобто, ставляться палиці в колеса, так би мовити, саме співробітництву. Але тим не менше, думаю, що нинішній рівень співробітництва не поменшає. Думаю, що ті рішення та угоди, які вже досягнуті, які вже є у нас з країнами-членами альянсу, будуть продовжувати підтримуватися. А замість такого роду формату засідання комісії Україна-НАТО, можуть бути якісь двосторонні чи багатосторонні консультації, зустрічі. Просто вони не будуть називатися офіційними, не будуть називатися засіданнями органу комісії Україна-НАТО. Я думаю, що міністру оборони варто їхати все одно в Брюссель, варто говорити зі своїми колегами, є про що, мабуть, розказати і поділитися інформацією. Так само спробувати отримувати подальшу допомогу і на двосторонній основі, і в рамках різних трастових проектів НАТО, і за рамками цих двосторонніх відносин. І робити акцент на практичному співробітництві. Поки наші угорські сусіди будуть зловживати своїм правом і виставляти свій національний егоїзм, нам треба ставити вище інтереси не те, що України, а самого НАТО.

Якщо їхати не на комісію Україна-НАТО, то куди їхати, на які саме зустрічі?

— На нинішнє засідання у Брюссель все одно приїдуть міністри оборони з усіх країн-членів НАТО. Вони обговорюють свої внутрішньонатівські питання на своєму рівні. І паралельно, користуючись тим, що вони всі перебувають в один час в одному місці, паралельно одне із засідань присвячується Україні. На ньому присутній представник України, і це називається комісія Україна-НАТО. Тому можна і потрібно туди їхати, бо там все одно будуть міністри, і все одно вони будуть обговорювати в тому числі і питання України, бо для НАТО воно теж важливе. Можливо, там не буде представника Угорщини. А, можливо, це буде ряд двосторонніх зустрічей з різними міністрами, а не якесь загальне зібрання. Але тим не менше, безпекове питання НАТО з Україною є актуальним.

Ви говорите про ігнорування угорської сторони, а чи варто і яким чином ми можемо поновити діалог?

— Україна робить все можливе, щоб поновити діалог, якщо мається на увазі діалог з Угорщиною. Буквально днями в Закарпатті відбувалася зустріч заступника міністра закордонних справ України з державним секретарем МЗС Угорщини. І Україна йде на всі будь-які компроміси, навіть погоджується виконувати рішення Венеціанської комісії щодо цього освітнього закону в частині використання мов. Але угорська сторона не демонструє жодної готовності йти назустріч. Навіть до смішного доходить, коли сьогоднішня буквально інформація, коли представник, держсекретар МЗС Угорщини після переговорів в Ужгороді говорить, що сторони знаходять якийсь компроміс, думають як вийти із ситуації, а сьогодні у самому міністерстві, бо держсекретар — це все-таки чиновник, політики кажуть: ні, нічого подібного, ми нічого не досягли. Таким чином, дезавуюють свої ж власні позиції. Уся ця мовна війна з боку угорського МЗС носить перш за все внутрішньополітичний характер і внутрішньополітичну потребу Угорщини у конфлікті. Що б Україна не робила, що б не робило НАТО, принаймні, до парламентських виборів у травні цього року угорська сторона позицію навряд чи змінить.

Не буде поїздка нашого міністра оборони сприйнята як нав'язлива позиція?

— Повторюся, у цих зустрічах, у цих розмовах зацікавлена не лише Україна, а й сам альянс, за виключенням нинішнього керівництва Угорщини. Тобто, в даному випадку Угорщина теж достатньо негарно виглядає навіть у своєму колі країн-членів альянсу. Десь приблизно як Польща на рівні ЄС, так само зараз Угорщина виглядає на площині НАТО. Тобто, це зловживання національним егоїзмом проти інтересів усієї організації НАТО.

А Угорщина може ще вдатися до блокування якихось інших проектів, важливих для України?

— Мета Угорщини перш за все внутрішньополітична. Правляча партія хоче зібрати якомога більше голосів на виборах. І угорці Закарпаття, які є громадянами Угорщини, також входять у ці голоси, які їм потрібні на цих виборах, тому вони будуть робити на політичному рівні такі кроки, принаймні, до виборів. Це буде у травні вже цього року, тобто, не так багато часу залишилося. А от що стосується практичного співробітництва, то тут сенсу Угорщині ставити палки в колеса немає, бо це шкодить безпеці самої Угорщини. Я думаю, що все, що стосується політичної риторики, таких голосних скандальних тем, вони можуть робити і, мабуть, будуть продовжувати, а що стосується практичного конкретного співробітництва, яке вже існує у відносинах України з НАТО, то тут вони робити собі шкоди не будуть.

К слову, в ближайшее время у Украины нет реальных шансов вступить в военный блок НАТО, о чем свидетельствует доклад экспертов НАТО "К Границе — и обратно?".