Закон об образовании: Венгрия выдвинула условия

Владимир Матвеев, обозреватель

Венгрия не откажется от своей политики в отношении украинского закона об образовании без юридических гарантий, заявил глава МИД Венгрии, выдвинув требования в адрес Киева. Об этом министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил на пресс-конференции в Будапеште 12 февраля, сообщает сайт правительства Венгрии.

Министр Сийярто назвал право вето страны в НАТО "единственным инструментом, с помощью которого она может защитить закарпатских венгров и заставить Украину действовать в соответствии с международными нормами".

"НАТО планировал провести встречу министров обороны НАТО-Украина 14-15 февраля, на которую Венгрия наложила вето, и, соответственно, генеральный секретарь Альянса сообщил странам-членам, что заседание не состоится", — сказал Сийярто.

"Хотя они и пытались оказывать давление на Венгрию, чтобы мы не воспользоваться своим правом вето, страна выдержала эти усилия, потому что это обязанность венгерской внешней политики, направленной на защиту венгров, где бы они ни жили", — объяснил венгерский министр иностранных дел.

"Все имеет отношение ко всему в международной политике, и по этой причине Венгрия не согласится с утверждением, что проблема меньшинств не должна быть связана с правом вето в международной организации", — добавил дипломат.

Сийярто подчеркнул, что каждая страна, которая работает в тесном сотрудничестве с НАТО, проводит и реализует ежегодные программы. "И в рамках такого соглашения Украина взяла на себя обязательства уважать права меньшинств. Если Украина серьезно настроена на установление более тесных связей с НАТО и Европейским Союзом, то она должна оправдать их ожидания", — сказал он.

По словам Сийярто, для того, чтобы Венгрия сняла вето, Украина должна в соответствии с ожиданиями Венецианской комиссии и Европейского союза, "воздерживаться от начала реализации этого Закона до тех пор, пока не будет договоренности по каждой детали законодательства с национальными меньшинствами, включая венгерское меньшинство".

Как считает дипломат, Киев должен принять решение о приостановлении действия указанного закона. "Если украинское правительство примет решение о приостановлении реализации закона, пока не завершатся консультации, то это станет хорошей основой для переговоров", сказал венгерский министр.

По словам чиновника, заявления о якобы достигнутой договоренности между Венгрией и Украиной не соответствуют действительности.

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Венгерский министр также отметил, что 14 февраля должны начаться консультации между Минобразования и венгерским меньшинством в стране о выполнении закона "Об образовании".

Напомним, украинский парламент принял закон, которым обязал преподавать на украинском языке в старшей школе с 1 сентября 2018-го. До старшей школы можно получать образование на языке национальных меньшинств. Потом можно учить этот язык как отдельный предмет, а преподавать учителя должны на украинском языке. После этого были высказаны беспокойства и возмущения в Румынии, Венгрии, Молдавии и РФ. Боле сдержанно отреагировали поляки и болгары.

Венгрия тогда заявила, что будет инициировать пересмотр соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Будапешт также угрожал санкциями. В результате протестов нацменьшинств, указанных стран, 12 октября 2017 года в ПАСЕ призвали Украину учесть при реализации Закона об образовании "все без исключения" рекомендации Венецианской комиссии по этому документу, а также внести соответствующие изменения в противоречивый закон.

Затем Венгрия наложила вето на работу декабрьской комиссии Украина-НАТО. Теперь Будапешт блокирует уже второе министерское заседание НАТО. Согласно Будапешту, таким образом они оказывают давление на Украину, требуя пересмотра языковой нормы украинского Закона об образовании.

Напомним, заседание Комиссии Украина-НАТО планировали провести 14-15 февраля, однако эти планы не удалось реализовать из-за противодействия Венгрии, которая заблокировала второе министерское заседание. Из-за этого министр обороны Украины Степан Полторак отказался от поездки в штаб-квартиру НАТО для участия в этом заседании.

В этом контексте в НАТО выражают надежду, что Венгрия и Украина найдут компромиссное решение языковой проблемы, из-за которой Будапешт блокирует встречи Киева в Североатлантическом альянсе, который активно продвигается при поддержке партнеров на восток Европы вместе с усиливаемыми подразделениями Пентагона.