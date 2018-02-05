Протестные выходные: "еврономера" наступают, ультиматум Саакашвили

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Киев митингующий

Редко какие выходные в Украине проходят спокойно, не превращаясь в сплошные митинги или в сводку резонансных ЧП. Не стали исключением и эти.

В воскресенье, 4 февраля, в столице прошло сразу два митинга: один организовали "евробляхеры", а другой — сторонники Саакашвили.

Подробнее о том, что требовали протестующие, — в обзоре РИА Новости Украина.

"Евробляхеры" наступают

Похоже, терпение у водителей авто на иностранных номерах окончательно лопнуло. В воскресенье, 4 февраля, "евробляхеры" вышли на акцию протеста. На Крещатике около тысячи авто с европейскими номерами выстроились в несколько рядов от Майдана до ЦУМа.

Главные требования протестующих — это доступная растаможка для каждого украинца, убрать ограничения "Евро 5" (которое не позволяет ввозить в Украину автомобили, произведенные раньше 2010 года), отменить акциз на машины с европейскими номерами. После несколькочасовой остановки около здания КГГА, колонна машин проехала по центральным улицам города с флагами и плакатами.

Со сцены, установленной напротив здания ЦУМа, активисты призвали власти снизить налог на ввозимые из-за границы автомобили, а также искоренить коррупцию на украинской таможне.

УНН В центр Киева съехались несколько сотен машин на еврономерах

Позже участники акции устроили автопробег двумя колоннами по улицам столицы. Финишировали "евробляхеры" возле станций метро "Бориспольская" и "Левобережная".

"Если стоимость автомобиля 1 тысяча евро, а 2 тысячи евро надо отдать за растаможку этого автомобиля, ну что это за нелепица? Мы выступаем, чтобы были снижены не только пошлины, но и ограничения", — возмущались участники акции.

МихоМайдан

После месяца перерыва вывел своих сторонников на очередной марш за импичмент Порошенко и Михаил Саакашвили. Решение возобновить акции протеста Саакашвили озвучил после проигрыша в Апелляционном суде, который приговорил его к ночному домашнему аресту.

Правда, из-за проведения в это же время акции "евробляхеров" произошла путаница, которую Саакашвили поспешил расценить как очередную провокацию.

Изначально был заявлен традиционный маршрут- от парка Шевченко, далее по Крещатику и на Майдан. Но из-за проведения акции "евробляхеров" на пути следования, было решено изменить маршрут. Он прошел по улице Владимирской до Европейской площади.

pravda.com.ua/rus/ Сторонники Саакашвили проводят марш в центре Киева за импичмент Порошенко

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На митинге Саакашвили озвучил очередной ультиматум президенту: если он самостоятельно уйдет сейчас, "народ его простит". В противном случае Саакашвили пригрозил "народным гневом".

"Если он сейчас уйдет сам, избежав кровопролития, ему многое простят и оставят его в покое. Но хочу предупредить: если он и дальше будет репрессировать людей, тогда наказание будет очень суровым, и от народного гнева его ничего не спасет. В Россию он не сможет бежать, а на Западе его не примут", — заявил Саакашвили.

До 18 февраля Саакашвили также пообещал представить альтернативное правительство и кандидатов в президенты.

Следующее вече назначено на 18 февраля на Майдане. В этот же день пройдут и другие вече в городах Украины.

При этом Саакашвили заявил, что сделает свой аналог "Миротворца", где будут публиковать адреса депутатов, которые должны проголосовать за отставку Порошенко. И потом будут к ним ездить домой.

В свою очередь Егор Соболев и Семен Семенченко призвали создать военизированное формирование для охраны МихоМайдана — Силы обороны Украины. Они будут состоять из ветеранов АТО и должны будут охранять безопасность акций протеста. А в случае попытки бегства Порошенко — блокировать их выезд, "чтобы не вышло, как с Януковичем".

На вече после марша за импичмент Петра Порошенко была зачитана резолюция собрания.

"Наше главное требование — отставка Порошенко. Мы вызываем гражданина Порошенко на майдан 18 февраля для оглашения решения об отставке. В этот день мы выходим на Майдан в Киеве и во всех городах Украины", — зачитал нардеп Юрий Деревянко.

В итоге бумагу с требованиями приклеили на дверь, ведущую в имение Порошенко. Около часа около сотни активистов пытались достучаться до Порошенко. Люди время от времени скандировали "Порошок выходи", "Выходи, подлый трус", "Отставка" и "Полиция с народом". Однако к ним так никто и не вышел.

Мнение

Комментируя воскресные протесты, политаналитик Дмитрий Корнейчук обращает внимание на то, что участники акции в последнее время зачастили ездить к дому Порошенко. По его мнению, это неспроста и используется как одна из политтехнологий.

"Вы обратили внимание, что участники фейковых акций Саакашвили зачастили ездить к дому Порошенко? Зачем? Поясню с точки зрения политтехнологий. Помните, одна из причин народной злобы к Януковичу подогревалась тем, что он спрятался за десятью заборами. И к его дому даже не могли проехать, поскольку по дороге начиналась облава. И возле "Межигорья" в десять кордонов стояла милиция", — пишет Корнейчук у себя в Facebook.

По его мнению, теперь же власть с помощью Саакашвили демонстрирует: "мол, Порошенко — это демократ в отличие от Януковича. Каждый может приехать к его дому и покричать возле забора все, что думает о президенте".

"И пару десятков полицейских должны показать: мол, Порошенко не прячется в страхе от народа, как Янукович. Все эти детали, на самом деле, хорошо влияют на подсознание людей. Ведь именно на мелочах и строилась политтехнология Майдана…", — резюмирует Корнейчук.

По материалам из открытых источников интернет