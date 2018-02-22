Украинский язык развивается, но под давлением английского — эксперт

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

В среду, 21 февраля, отмечается Международный день родного языка. Этот праздник отмечается ежегодно 21 февраля, начиная с 2000 года, а утвержден он был на тридцатой сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО. В Украине Международный день родного языка начали отмечать 16 лет назад.

На самом деле, история праздника имеет трагическое начало. Дата 21 февраля выбрана неслучайно. Именно в этот день в 1952 году погибли пять студентов, принимавших участие в демонстрации за предоставление родному им бенгальскому языку статуса государственного в тогдашнем восточном Пакистане, который сейчас называется Бангладеш.

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Формирование же украинского языка началось примерно девять веков назад. Однако, некоторые историки считают, что украинский язык начал формироваться гораздо раньше. Мол, еще в 448 году нашей эры византийский историк Приск Паникийский, находясь в лагере гуннского владыки Аттилы, записал слова "мед" и "страва". Как бы там ни было, сейчас украинский язык признают родным более 50 млн человек в мире.

О том, каким был украинский язык и каким стал сейчас, рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы профессор, директор института языка Национальной академии наук Павел Гриценко.

(текст публикуется на языке оригинала)

Що ви можете сказати з приводу цього свята?

— Ви правильно сказали, що цей день міжнародний. Тому що питання захисту, пізнання, збереження мови актуальне для всіх без винятку народів. А щодо української мови, то справді вона не є молодописемною, це старописемна мова, яка має велику історію, має свою розвинену систему. Це мова, яка виникла на основі місцевих діалектів, починаючи уже із шостого століття нашої ери. Нашу історію треба вести від шостого століття.

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Чому саме із шостого століття треба вести?

— На підставі вивчення усіх слов'янських мов, саме тоді починається дуже чіткий, різкий процес розходження єдиної праслов'янської мови. І українська мова походить із праслов'янської, як і інші слов'янські мови. Саме на підставі зіставного вивчення усіх слов'янських мов, мовознавці світу, не тільки слов'янські, приймають саме цю дату.

Під впливом чого і яких інших мов формувалася українська мова?

— Українська мова формувалася насамперед на підставі свого внутрішнього саморозвитку. Але жодна мова не буває ізольована. Вона перебуває у контактах і зв'язках з іншими мовами. Тому що відбуваються інтенсивні міжетнічні контакти, рухи населення. І це все, мова — це матриця, на якій відбивається уся історія народу. І тому закономірно, що у лексичному складі української мови є багато елементів іншомовних, які поєднують українську мову із широкою світовою цивілізацією.

А інші мови запозичують щось з української?

— Інші мови з української запозичують багато, і коли ми говоримо навіть про сусіда північного, то там є цілий напрямок культури і напрямок мови, у 19 столітті він називався "малоруський вплив", а зараз він називається український. Багато слів з української мови запозичено в інші мови. Більше того, я скажу, українська мова обслуговувала свого часу і інші культурні європейські нації. Українська мова у 16-17 столітті була мовою польського Сейму в Речі Посполитій, староукраїньска була мовою документів у Румунії в 15-16 столітті. Збереглися ці пам'ятки, це не фантазії, це — факт. Тобто потужність української мови була настільки сильна і велика, що вона забезпечувала використання її як офіційної у інших державах.

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Що зараз впливає на розвиток української мови?

— Українська мова, як і інші мови, зазнає великого впливу англійської. Українська мова певний час була у стані дискримінації в Україні, тому що мовою офіційною в СРСР була російська мова. І це не могло не вплинути на стан української мови. Сьогодні українська мова вирвалась із цієї залежності, і відбувається очищення. Хоча і на вашому радіоканалі щойно прозвучало п‘ять чи шість реклам російською мовою. А тільки одна-дві — українською. А що це означає? А це означає, що на психіку, свідомість радіослухача діє російська мова, а не українська. Значить, відбувається і далі тиск на мовну свідомість українців російської мови через радіоканали, через інші канали. Але це справа виростання української мови. Це незворотній процес. Він затягується, він, можливо, не так відбувається інтенсивно, але українська мова, яка вистояла через тисячоліття і століття бездержавності і заборон, у нашій державі вона утвердиться.

Є інформація, скільки взагалі слів в українській мові?

— Ніхто об'єктивно і до одиниці вам цього не скаже. Але приблизно можемо говорити орієнтовно про 5-7 млн номінативних одиниць. Йдеться про те, що ми маємо велику, крім всього іншого, термінологічну систему спеціальних наук, яка українською мовою існує, не слухайте ніколи фантазії, що в нас немає наукової термінології. У нас величезна розбудована мова художньої літератури, яка далеко не вся потрапляє на шпальти газет і на сторінки словників. Це колосальний, унікальний здобуток у розвитку мови. Якщо це все зібрати, то ми матимемо колосальне багатство. Але я хочу сказати і про інше. Багатство у самих українцях, які здатні до мовотворення. Ви зверніть увагу на те, що кожна подія, що відбувається, одразу може знайти таке яскраве словесне зображення, яке варто поміщати у будь-який словник. Кілька років тому епоха Януковича породила тисячу фразеологізмів, а Майдан залишив море нових слів. Є спеціальні дослідження, де це зібрано.

Ранее политолог-международник Василий Мирошниченко заявлял, что в Украине притесняется родной язык, а не нацменьшинств.

Кроме того, политический консультант Юлия Комарова отметила, что уступив Венгрии в языковом вопросе, который возник из-за закона об образовании, Украина получит территориальные претензии.