Будущее Украины: четыре сценария развития страны

РИА Новости Украина

Международная экспертная группа из шести стран вчера презентовала в Москве доклад "Четыре сценария развития Украины". В нем в виде коротких рассказов с весьма неожиданными деталями описываются варианты будущего этой страны на ближайшие десять лет, учитывая как внутренние, так и внешние факторы, сообщает РИА Новости.

Авторы документа подчеркнули, что не претендуют на научное прогнозирование, но намерены дать импульс для переосмысления "предвзятых оценок будущего". Обозначенные ими позитивные развязки предполагают децентрализацию власти, уход от радикальной идеологии и налаживание отношений с Россией. А вот нынешнему президенту Украины Петру Порошенко они предрекают незавидную судьбу, пишет российское издание "Коммерсантъ".

"Наша дискуссия была очень интенсивной. Мы даже кричали друг на друга",— откровенно заявил на презентации в Москве один из авторов доклада — руководитель венского бюро немецкого Фонда Фридриха Эберта по вопросам сотрудничества и мира в Европе Райнхард Крумм. Участие в работе принимал Российский совет по международным делам (РСМД). Кроме того, к составлению документа привлекались авторитетные эксперты с Украины, из Австрии, США и Словакии.

Доклад, оформленный в виде цветной брошюры, написан простым языком и даже с юмором. Эксперты выявили четыре сценария развития Украины, исходя из переменных: слабая или сильная власть, сплоченное или разобщенное гражданское общество и т. д, пишет Геворг Мирзоян.

Первый сценарий, подготовленный гендиректором РСМД Андреем Кортуновым и директором киевского Института глобальных трансформаций Алексеем Семением, выглядит весьма оптимистичным. Согласно ему, Украина станет "новой моделью государства европейской периферии". Этот результат будет достигнут благодаря децентрализации и активному гражданскому обществу на фоне слабых институтов государственной власти.

Объясняя, как страна может прийти к такой модели, авторуы доклада, впрочем, делают ряд смелых допущений. В конце 2018 года, предполагают они, в стране пройдут парламентские выборы (по плану это произойдет лишь в 2019 году), в результате которых к власти придут сторонники "реальной децентрализации как в политических, так и в экономических вопросах". Что касается безопасности, то тут влияние силовиков снизится, а "линия разделения с Крымом и территорией Донбасса" будет де-факто признана.

Если следующим президентом Украины эксперты называют абстрактного Владимира Кармалюка (среди украинских политиков такого человека нет, однако прослеживается ассоциация с Устимом Кармалюком — лидером крестьянского восстания в Украине в начале XIX века), то насчет России они уверены — у власти останется Владимир Путин. Правда, его политика будет не такой, как сейчас. Чтобы "оживить отношения с Западом" и дать толчок российской экономике, он уже в 2018 году "постепенно отзовет большую часть поддержки" республикам Донбасса. В беседе с "Ъ" Андрей Кортунов уточнил, что под "поддержкой" имеется в виду и военная помощь: "Без военной и экономической помощи Москвы эти республики не продержались бы".

Боевые действия в Донбассе, согласно первому сценарию, будут продолжаться до 2021 года. После этого территория нынешних непризнанных ДНР и ЛНР, согласно минским соглашениям, реинтегрируется в состав Украины. При этом на некоторых должностях останутся люди, работавшие в руководстве республик.

Второй сценарий — по мнению авторов, он самый лучший — подразумевает одновременно сильное государство и сплоченное гражданское общество. Над ним работали старший научный сотрудник американской корпорации Rand Сэмьюэл Чарап и известный украинский дипломат, президент консалтинговой компании "Грант Торнтон Украина" Александр Чалый. По их версии, изменения будут связаны в первую очередь с волевой политикой нового президента, которого авторы назвали Ярославом Мудрым. Он победит на выборах 2019 года и "станет всемирной звездой благодаря вдохновляющей речи на Генассамблее ООН". В ней президент заявит об "отказе от ультраправого национализма". Более того — займется реинтеграцией в украинское общество бывших сторонников самопровозглашенных ДНР и ЛНР, в том числе и воевавших, но вначале этим людям придется "дать показания". К 2024 году в Украине к тому же будет изменена конституция, обеспечив после правления президента Мудрого переход к "немецкой парламентаристской системе с влиятельным Конституционным судом".

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После того как Киев провозгласит внеблоковый статус, окончательный возврат Донбасса в состав Украины произойдет в 2027 году. Новая украинская экономика будет открыта как России, так и Европе и потому начнет расти на 7% ежегодно.

После прочтения первых двух сценариев третий сценарий кажется особенно мрачным. Его составили эксперт Фонда Карнеги Балаш Ярабик и сотрудник Фонда Фридриха Эберта Симон Вайс. Согласно их сценарию, нынешний президент Украины Петр Порошенко с трудом, но все же избирается на следующий срок в 2019 году. В Донбассе продолжают действовать "квазигосударства, полностью отрезанные от остальной Украины". Вместо федерализации президент пытается консолидировать власть в Киеве, что получается не очень успешно. Это дает толчок к укреплению ультраправых сил и закрывает путь к реинтеграции Донбасса. Уровень жизни продолжает снижаться — тому виной коррупция и потеря рынка РФ для украинской продукции. На этом фоне в 2024 году происходит военный переворот — Петр Порошенко теряет власть. Выборов не проводится, ультраправые силы устанавливают авторитарный режим. Европейские партнеры "дистанцируются" от Киева, но от США помощь продолжает поступать — там Украину видят форпостом в борьбе с Москвой. К 2027 году какое-либо восстановление отношений с Россией уже не видится даже теоретически возможным. Более того, "Армия освобождения Крыма", состоящая из крымско-татарских активистов и ветеранов добровольческих батальонов организует провокации на полуострове.

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Согласно четвертому сценарию, к власти в Украине придут технократы. Над этим сценарием работали директор берлинского Центра восточноевропейских и международных исследований Гвендолин Зассе и Райнхард Крумм. По их версии, технократы де-факто признают присоединение Крыма к России и самостоятельность ДНР и ЛНР. К такому результату якобы приведет разочарование в политике Петра Порошенко и укрепление позиций "Блока Юлии Тимошенко" на ближайших парламентских выборах. В Раде появляются три примерно равных игрока: новая партия на основе "Блока Петра Порошенко" (сам президент уйдет из политики, обеспечив себе иммунитет), "Блок Юлии Тимошенко" и "Оппозиционный блок".

Граждане при этом "устали от балансирования на краю обрыва и слабого государства". А вот война украинцев больше не консолидирует — армия и добровольческие батальоны получают все меньше поддержки.

Технократическое правительство проводит реформы "сверху вниз" — они опираются на "модернизированную промышленность и сельское хозяйство". Новые элиты осознают: для развития экономики мир с Россией необходим. Украина подписывает торговые соглашения как с ЕС, так и с Евразийским союзом. Молодежь Украины в 2027 году "воспринимает нерешенность крымского вопроса как данность".

Мнения опрошенных "Ъ" экспертов о том, какой из сценариев кажется наиболее жизнеспособным, разделились. Алексей Семений заявил, что "все карты по-прежнему на столе", однако ни один сценарий не соответствует нынешней ситуации в полной мере. Глава Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает, что "говорить о сильной власти либо о перспективах власти в этой ситуации не приходится", однако переизбрание на новый срок — важная цель для Петра Порошенко.

Еще один политолог, член общественного совета при МИД Украины Андрей Бузаров настроен пессимистично. "Раскол общества будет продолжаться, и ни один политик не сможет его объединить. В реинтеграцию Донбасса я тоже не верю, а война будет идти еще лет шесть,— сказал он.— Нормализация отношений с Россией невозможна без нормализации отношений Москвы и Вашингтона". Однако правого переворота господин Бузаров не ожидает — именно из-за того, что нацеленные на него силы не будут поддержаны Западом.

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При этом Андрей Кортунов в конце встречи призвал рассматривать Украину не как "марионетку Запада", а как самостоятельного игрока. "Важно признать самостоятельность украинского народа и легитимность украинской власти. И завязывать с разговорами о "киевской хунте", которые у нас некоторые ведут",— сказал глава РСМД.