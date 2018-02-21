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    Порошенко назначил нового главу "Укроборонпрома"

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    "Укроборонпром" станет первым в истории Украины государственным промышленным объединением, которое пройдет международный аудит, заявил президент Украины Петр Порошенко.
    Укроборонпром
    "Укроборонпром"

    КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко назначил главой государственного концерна "Укроборонпром" Павла Букина, который до этого занимал должность гендиректора госкомпании "Укрспецэкспорт", соответствующий указ глава государства подписал в среду.

    Ранее Порошенко подписал указ об увольнении Романа Романова с должности генерального директора "Укроборонпрома". Как заявлял премьер Владимир Гройсман, одной из причин для отставки Романова послужила ситуация с долгами по зарплате на Николаевском судостроительном заводе.

    "Укрспецэкспорт"
    Павел Букин

    "Укроборонпром" станет первым в истории Украины государственным промышленным объединением, которое пройдет международный аудит. И в конце концов, это должна быть вертикально интегрированная компания, работающая в соответствии с лучшими международными стандартами прозрачности, открытости и эффективности. Я благодарю за работу бывшего руководителя Романа Романова и желаю плодотворной работы новому руководителю концерна господину Павлу Букину", — написал Порошенко на своей странице в Facebook.

    На сайте концерна указано, что "Укроборонпром" объединяет более 100 предприятий в пяти основных отраслях оборонной промышленности, в частности, в разработке и изготовлении вооружения и техники, научной деятельности и экспортно-импортных операциях. "Укроборонпром" имеет более десяти конструкторских бюро, которые занимаются разработкой, проектированием и исследованиями, благодаря которым концерн внедряет инновации.

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