Порошенко назначил нового главу "Укроборонпрома"

"Укроборонпром"

КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко назначил главой государственного концерна "Укроборонпром" Павла Букина, который до этого занимал должность гендиректора госкомпании "Укрспецэкспорт", соответствующий указ глава государства подписал в среду.

Ранее Порошенко подписал указ об увольнении Романа Романова с должности генерального директора "Укроборонпрома". Как заявлял премьер Владимир Гройсман, одной из причин для отставки Романова послужила ситуация с долгами по зарплате на Николаевском судостроительном заводе.

"Укрспецэкспорт" Павел Букин

"Укроборонпром" станет первым в истории Украины государственным промышленным объединением, которое пройдет международный аудит. И в конце концов, это должна быть вертикально интегрированная компания, работающая в соответствии с лучшими международными стандартами прозрачности, открытости и эффективности. Я благодарю за работу бывшего руководителя Романа Романова и желаю плодотворной работы новому руководителю концерна господину Павлу Букину", — написал Порошенко на своей странице в Facebook.

На сайте концерна указано, что "Укроборонпром" объединяет более 100 предприятий в пяти основных отраслях оборонной промышленности, в частности, в разработке и изготовлении вооружения и техники, научной деятельности и экспортно-импортных операциях. "Укроборонпром" имеет более десяти конструкторских бюро, которые занимаются разработкой, проектированием и исследованиями, благодаря которым концерн внедряет инновации.