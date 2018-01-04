Украина: некому работать

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Постмайданная Украина продолжает "бесповоротное", по определению президента Петра Порошенко, движение в Европу. Но сама при этом "Европой" отнюдь не становится. Последствия уже заметны: по словам людей, имеющих отношение к производству, на предприятиях ощущается острая нехватка специалистов. Уехали…

Куда едут? Туда, где специалистов ценят и где специалисты нужны. И не только специалисты. Бегущие от наступившей после Майдана "счастливой" жизни (а ведь предупреждали!) украинцы решают, например, демографические, экономические и даже политические проблемы Польши (где, по разным оценкам, находится от одного до четырех миллионов выходцев из Незалежной).

Так, новый глава польского правительства Матеуш Моравецкий заявил, что Польша не будет принимать мигрантов из африканских стран, поскольку их место занимают переселенцы из Украины. По его словам, принимая украинских беженцев, Варшава помогает снизить напряжение на восточных границах ЕС.

Сами поляки едут за лучшими заработками на Запад. В польском Союзе предпринимателей и работодателей признали: без украинцев экономику страны ждала катастрофа. Избежать ее помогли трудовые мигранты из Украины, отмечает агентство Bloomberg.

О том, что работающие в Польше украинцы реально спасают польскую экономику, с гордостью заявил глава МИД Украины Павел Климкин. А кто будет спасать украинскую экономику? Так вопрос постмайданная власть не ставит. Главное — "спасти Европу"…

Между тем население Украины сокращается катастрофическими темпами.

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"По данным Госстата, ежегодное превышение смертности над рождаемостью в Украине со времен победы Революции Достоинства составляет в районе 200 тысяч человек. С тенденцией роста. То есть каждый год с карты Украины исчезает город, по числу жителей сопоставимый с Тернополем или Хмельницким. За пятилетку с такой суровой тенденцией нынешняя власть может отметить итоги своей псевдореформаторской деятельности "стиранием" с карты страны такого города как Одесса", — отмечает заместитель директора Украинского центра социальной аналитики Валерий Песецкий.

Демографы ожидают, что в течение ближайших 30 лет население Украины сократится примерно до 35 миллионов человек. Но есть предположения, что уже сейчас реально в стране проживают не более 30 миллионов. Остальные уехали в поисках лучшей доли: за пределами Украины работают, по разным оценкам, от 5 до 10 миллионов украинцев.

В той же Польше, по прогнозам, численность украинских рабочих в 2018 году превысит два миллиона человек. В России, по разным данным, находятся от 3 до 3,5 миллионов украинцев (называют и более впечатляющие цифры). А есть ведь и другие страны. Процесс отъезда из Украины трудоспособных и квалифицированных кадров может ускориться. По результатам опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг", свыше трети (35%) украинцев хотели бы покинуть страну.

Преподносимый властями как большое достижение безвизовый режим несет не только "плюсы". Так, по словам политолога Вячеслава Потапенко, поскольку зарплаты в Украине значительно ниже европейских — "начался отток рабочей силы".

"Фактически, на сегодняшний день мы сталкиваемся с дефицитом квалифицированных кадров, и в этом плане это важно, так же, как и соглашение об ассоциации (с ЕС — Ред.) тоже повлияло на украинскую экономику, на украинский бизнес", — сказал эксперт в эфире радио "Голос столицы". Он отметил, что последствия неоднозначны: с одной стороны, открылись новые возможности в освоении рынков, с другой стороны, ассоциация негативно повлияла на некоторые украинские предприятия, которые "на это не сориентированы"…

Украина получала и получает значительные средства от трудовых мигрантов. По данным Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству, ежегодно это 5-7% ВВП. Но наметилась тревожная тенденция: обосновавшись на новом месте, украинцы вывозят и семьи, поэтому необходимость отправлять куда-то переводы исчезает.

Если все будет идти как идет, то в будущем некому будет восстанавливать экономику страны, даже если во всем остальном для этого сложатся благоприятные условия, считает политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

"Депопуляция и сокращение трудоспособного населения Украины уже в перспективе 3-5 лет приведет к тому, что даже при благоприятных условиях экономику восстанавливать будет некому. Не будет квалифицированных сотрудников, не будет просто трудового ресурса для того, чтобы восстановить ту же добывающую отрасль, для того, чтобы нарастить сельское хозяйство, для того, чтобы возродить какие-то технологические отрасли… Этих людей уже нет. И не будет. Их надо выращивать десятки лет", — сказал Бортник, комментируя ситуацию для РИА Новости Украина.

По его словам, депопуляция, бегство рабочей силы и тенизация значительной части рынка труда уже сейчас являются главными причинами огромного дефицита Пенсионного фонда. А в скором будущем украинское государство вынуждено будет искать ответ на вопрос, возможна ли вообще выплата пенсий…