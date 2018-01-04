Безвиз стимулирует миграцию — Потапенко

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Президент Петр Порошенко считает главным достижением 2017 года введение странами Евросоюза безвизового режима для украинских граждан.

Также, по мнению президента, Украина завершает 2017 год рядом важных достижений и успехов во внедрении реформ. Петр Порошенко уверен в том, что самые тяжелые испытания уже позади, но правительство должно ускорить темпы экономического роста.

Мнение Петра Порошенко сходится с результатами соцопроса: по данным фонда «Демократические инициативы», эксперты и рядовые украинцы также назвали главным событием 2017 года получение безвиза с ЕС.

О том, какие еще у нас достижения есть, и как развивать экономику, чтобы было за что посещать страны Европы, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал политолог Вячеслав Потапенко.

(текст публикуется на языке оригинала)

Чиїм досягненням можна вважати безвіз із Євросоюзом – це влада, громадянське суспільство, європейські партнери?

— Я хочу сказати, що це дуже важливий чинник, який вплинув на ситуацію в Україні як позитивно, так негативно, але, я думаю, він насправді став найбільш вагомим чинником. З одного боку, це було про те, що вже говорилось: отримана певна мобільність, вільність людей і т.д., але, з іншого боку, це вплинуло на те, що у нас же набагато нижчі зарплати, почався активний відтік робочої сили. Фактично на сьогоднішній день ми стикаємось з дефіцитом кваліфікованих кадрів, і в цьому плані це важливо, так само, як і угода про підписання асоціації вона теж вплинула на українську економіку, на український бізнес. З одного боку, вона відкрила певні можливості щодо виходу на українські ринки, з іншого боку, вона негативно вплинула на якісь інші підприємства, які на це не зорієнтовані. Тобто відбувається просто процес трансформації, відбувається входження України в європейське сусідство, і воно дуже змінює ситуацію в Україні, причому для когось — це на користь, для когось — це шкідливо. Але це насправді дуже впливає.

Що стосується інших позицій, що для народу важливо? Це питання війни і питання бідності. Питання війни не вирішено, тобто воно зависло вже третій рік без змін, з 2015 року, і питання бідності теж не вирішується після суттєвого падіння рівня життя 2014 – на початку 2015 року, знову-таки, 2016, 2017 рік якогось відчутного зростання особистих доходів реальних… справа не в кількості гривень, які ми отримуємо, а у реальних доходах, які пов’язані із цінами, із реальними витратами, його не відбувається, і поки що люди не бачать, звідки може бути таке особисте, персональне покращення. Так само, як і не видно, як можуть закінчитись бойові дії на Сході.

Чому саме безвіз з ЄС назвали досягненням року?

— Тому що це дуже вплинуло на, по-перше, це, так би мовити, ментально, ідеологічно це є частина того євроінтеграційного процесу, який фактично і став інформаційним приводом для Майдану. По-друге, в ситуації низьких зарплат, безробіття, низьких доходів в Україні, особиста мобільність, особливо для молоді, стала особистим виходом особистої євроінтеграції для людей.

А якщо поговорити взагалі про досягнення України за цей рік, президент сказав, що є успіхи і досягнення. Що на вашу думку найбільш успішне, а що стало провальним?

— Успіхом є те, що в українців немає провалу. Тобто зберігається контроль в сфері безпеки, зберігається контроль в сфері макроекономіки. Тобто Україна не перестала існувати як держава, немає розгулу тероризму, бандитизму, немає глибокої економічної кризи, падіння, нема війни з Росією. Тобто по факту, такого провалу, який прогнозували багато наших і політологів, і експертів, його не відбулося. Тобто ситуація є не дуже хорошою, але вона, скажемо, стабілізувалася. А погане… те саме, що воно стабілізувалося на тому рівні, який не влаштовує, як мінімум, половину населення країни. Тобто наші досягнення і наші провали — це різні різні боки однієї монети. З одного боку, добре, що немає падіння далі, що воно стабілізувалося, але з іншого боку, люди не бачать, де їхнє місце, як може бути покращення, бо для половини населення жити в такій ситуації є дуже некомфортно. І тому народ починає голосувати ногами, і хто може, починати активно мігрувати. Особливо те покоління, яке є найбільш активним. Десь люди близько 30 років, які вже мають і освіту, і певний трудовий стаж, але вони не можуть себе застосувати, не бачать перспективи зростання в Україні.

За словами президента, бюджети територіальних громад зросли в сім разів за останні кілька років. Це ж успіх?

— Децентралізація відбувається. Але знову-таки, у нас зараз нема ніяких процесів, які є добрими чи поганими для всіх. Тобто децентралізація насправді відбувається, це насправді та реформа, яка реально відбувається. Питання в тому, що певні люди, певні групи людей, мешканці тих населених пунктів, які стають центрами об'єднаних територіальних громад, вони звичайно отримують бюджети, до них переводять певні соціальні заклади, там розвиваються лікарні, школи і т.д. Ті населені пункти, які не стали цими центрами, вони навпаки будуть вмирати, від них відтікає життя, і кошти перетікають в ті центри. Певний відбувається перерозподіл між районами і цими об'єднаними територіальними громадами.

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Тобто з одного боку, отримуються кошти на дороги і дороги ремонтуються, але дороги ремонтуються не всі, а знову ж таки відповідно до тих центрів, які утворилися. Тобто відбуваються досить глибинні процеси територіальної реформи, яка, по суті, не анонсована, але вона відбувається. Тобто знову, ми маємо розуміти, що реформа — це просто зміна, це не значить, що абсолютно всім від цього стане краще. Комусь стане краще, комусь стане гірше. Тобто децентралізація — це реальний процес, який живе вже своїм життям, більше того, я маю запевнити, що його неможливо повернути у зворотній бік. Через деякий час, коли відбудеться перерозподіл, тобто люди з тих маленьких бідних населених пунктів, які не стали центрами ОТГ, вони кудись виїдуть, перемістяться, і то перетвориться або на дачні селища, або просто зникне, то ті які залишаться, там буде краще, ніж було.

Виконання яких саме обіцянок від влади українці найбільше чекають в 2018 році?

— Люди чекають не стільки обіцянок, тому що їх пам'ятають приблизно дня три, через два місяці вже точно ніхто не пам'ятає, що обіцяли в 2014 році. А для людей є дві важливі проблеми, про які я казав: це мир на Сході і це підняття особистого реального рівня життя. Не зарплат, не пенсій, а рівня життя. Стосовно до комунальних трат, до вартості продуктів, освіти, транспорту і так далі.

Безвизовый режим для украинцев — возможность заработать на жизнь, считает эксперт ОО «Европа без барьеров» Екатерина Кульчицкая. Количество украинцев, пересекающих границу без виз, растет ежемесячно, подчеркнула она.