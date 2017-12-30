У Порошенко не видят угроз замораживания безвиза с ЕС

КИЕВ, 30 дек — РИА Новости Украина. Представитель президента в Верховной Раде, супруга генерального прокурора Украины Ирина Луценко заявила, что не видит угрозы замораживания безвизового режима Украины со странами Европейского Союза.

"Это отдельная тема отношений НАБУ и ГПУ", — заявила Луценко, комментируя информацию об угрозе безвизовому режиму из-за конфликта между Нацбюро и Генпрокуратурой.

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"Не вижу здесь никакого конфликта. Думаю, что здесь надо слышать позиции и ГПУ, и НАБУ. Единственный конфликт, который произошел, это то, что НАБУ применяло незаконные методы слежки. Внедряло методы, которые идут вне закона", — отметила она в эфире телеканала "112 Украина".

Также Луценко подчеркнула, что не видит угрозы замораживания безвиза.

Ранее в первом отчете Еврокомиссии в рамках нового механизма приостановки безвизовых режимов говорилось, что ЕС признает продолжение выполнения критериев визовой либерализации Украиной, однако в свете последних событий требует немедленных действий для обеспечения полноценной имплементации и устойчивости реформ. По последними событиями понимался конфликт силовых ведомств.

Напомним, в начале декабря генпрокурор Юрий Луценко заявил, что сотрудничество НАБУ и ФБР было незаконным. Позже он проигнорировал открытие Глобального Форума по возврату активов в США, посвященный четырем странам, в том числе Украине, куда он был приглашен вместе с руководителями НАБУ и САП.

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Ранее Государственная миграционная служба Украины сообщила, что детектив НАБУ был задержан во время попытки передачи взятки первому заместителю председателя Государственной миграционной службы Дине Пимаховой. В ответ НАБУ уже заявило, что сотрудники Генеральной прокуратуры и СБУ помешали проведению спецоперации, направленной на выявление участников организованной преступной группировки в Госмиграционной службе.