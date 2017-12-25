Кочетков: конечно, одного скандала маловато для отмены безвиза

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Дело о взяточничестве в Государственной миграционной службе может поставить под угрозу действие безвизового режима с Евросоюзом, заявила посол Франции в Украине Изабель Дюмон. По ее словам, подозрение о существовании коррупционной схемы, которая позволяет гражданам третьих стран получить паспорт Украины, это очень серьезно, и Евросоюз внимательно следит за развитием ситуации вокруг Миграционной службы.

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Такое заявление стало следствием расследования Национальным антикоррупционным бюро вероятных коррупционных схем в Госмиграционной службе. Однако расследование, как заявили в НАБУ, сорвали сотрудники СБУ, задержав агента НАБУ при попытке подкупа зампредседателя ГМС Дины Пимаховой.

Насколько реальна опасность приостановки безвиза для Украины, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал политолог Александр Кочетков.

Facebook Александр Кочетков Александр Кочетков

(текст публикуется на языке оригинала)

Чи можна говорити, що політичні спекуляції навколо НАБУ спровокували саме такі заяви від європейських політиків?

— Не політичні спекуляції, а краще називати "непримиренна боротьба влади проти неконтрольованості НАБУ". Не так НАБУ заважає, як неконтрольованість НАБУ з боку перших осіб держави, воно йде природним чином, на жаль. Це витікає з системи української влади, яка змагається з усіма, і мало хто думає про країну. Щодо політичного забарвлення справи, міграційної справи і занепокоєння зовнішнього світу, європейського, зокрема, так європейці не дуже хочуть, щоб багато українців туди їхали. Вони шукають будь-яких приводів, щоб якимось чином або призупинити, або зменшити цей безвіз, або відкласти його, чи відмінити. Справа в тому, що будь-яке корупційне забарвлення в діяльності органів влади, особливо міграційних, бентежить, турбує зовнішніх партнерів, тому що вони побоюються, що до Європи приїдуть якісь злочинці, недоброчесні люди з України або через Україну, і єдиний вихід — це прозоре, професійне розслідування, яке буде гарантувати, що корупційна схема припинена, і ті, що їдуть за кордон з України, вони, дійсно, доброчесні громадяни, і вони мають повне право бути європейцями. Це їх заспокоїть.

Зараз такі заяви можуть вплинути на тих, хто розбурхує конфлікт навколо НАБУ?

— Ні. Протистояння — достатньо запекле, і його більш запеклим зробити заявами, мабуть, неможливо. Так, ці заяви і та, і інша сторона, я маю на увазі і НАБУ, і противників НАБУ, чи СБУ або ГПУ, вони будуть використовувати на власну користь. Але Європу турбує, що наші правоохоронні органи не можуть працювати над вирішенням загальної, однієї проблеми спільно. Це їх турбує. Це не по-європейські. Це неєвропейський шлях, і воно їх турбує, наше протиборство всередині, аніж з ворогами. Це як корупція чи інші проблеми.

Наскільки ймовірно, що підозра проти посадових осіб Міграційної служби може призупинити дію безвізового режиму?

— Цей випадок ні, занадто мало. Якщо будуть знаходити якісь варіанти, ще будуть розслідування, які продемонструють, що через нашу Міграційну службу до Європи можуть потрапляти небезпечні для Європи люди, тоді стане питання. Поки що цього мало, але натяк вже є.

Окрім історії з Міграційною службою, ЄС висунув ще шість вимог до України, невиконання яких може підірвати наші позиції. Всі ці реформи справедливі?

— Абсолютно. Я ж про це і кажу, що їх турбують загальні показники нашої європейськості, чи рухаємось ми по цивілізованому шляху, чи ми продовжуємо імітувати цивілізаційний шлях, а продовжуємо займатись тим, чим займались за радянських часів, тобто ззовні — одне, а всередині — зовсім інше. Так, вимагають і ставлять в умову надання фінансової допомоги і так далі, хоча це, врешті-решт, оздоровлення і економіки, і політики, це — наша загальна потреба, не європейська.

Чи виконають ці вимоги політики і уряд в короткостроковій перспективі?

— Будуть намагатись, але більше зовні, ніж всередині, тобто прийняти закон, але не виконувати повністю, тобто прийняти закон про антикорупційний суд, але як він і коли запрацює врешті решт — це інше питання. Але, щоб відповісти було, відзвітувати перед Європою, щоб було закон прийнятий, але суд не працює, але то таке.

Между тем, политический аналитик Артем Никифоров в эфире "ГС" высказал уверенность, что ЕС намекает Украине на злоупотребление ее гражданами правом на безвиз. А эксперт по миграционным вопросам Елена Погребняк отметила, что сегодня многие украинцы едут в страны ЕС на разведку, с целью найти работу.