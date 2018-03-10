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    Александр Кочетков

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 40
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    Верховная Рада Украины
    Кочетков: законопроект о реинтеграции Донбасса все, что мог уже сделал
    16:59 16.01.2018
    660Реинтеграция Донбасса: закон вступил в силу, что дальше?
    Политолог Александр Кочетков высказал мнение, что проект был нужен как некий информационный фон для начала переговоров Волкера-Суркова, чтобы усилить позицию Волкера.
    Флаги Украины и Европейского Союза. Архивное фото
    Кочетков: конечно, одного скандала маловато для отмены безвиза
    14:33 25.12.2017
    904
    В Евросоюзе не очень-то и хотят, чтобы туда массово ездили украинцы, и ищут любой повод для ограничения безвиза. Об этом заявляет политолог Александр Кочетков.
    Михаил Саакашвили 10 сентября 2017
    Отмоемся? Саакашвили добавил Украине отрицательного имиджа
    07:25 12.09.2017
    1550"Турне" Саакашвили: скандал продолжается
    Власти дали Михаилу Саакашвили законный повод перейти государственную границу, объявив о минировании пограничного пункта, считает политолог Александр Кочетков.
    Борислав Розенблат. Архивное фото
    Нардеп Розенблат перешел дорогу янтарной мафии - Кочетков
    10:35 08.07.2017
    1052Несговорчивая Рада. Снятие неприкосновенности с нардепов
    Политолог Александр Кочетков в эфире "ГС" заявил, что даже если Рада снимет неприкосновенность с депутатов по представлениям ГПУ, судебного обвинительного приговора ожидать не стоит.
    Александр Кочетков
    Конфликт с блокировщиками приблизил досрочные выборы в ВР - политолог
    10:36 16.03.2017
    526Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия
    Политолог Александр Кочетков в эфире Голоса Столицы заявил, что торговой блокадой Донбасса обществу пришлось заполнить правовой вакуум из-за бездействия власти.
    Александр Кочетков
    Кочетков о чрезмерной активности Надежды Савченко
    08:06 27.02.2017
    760Задержание Владимира Рубана в Донбассе
    Политолог Александр Кочетков в эфире "ГС" заявил, что уголовного дела в отношении Надежды Савченко не будет, поскольку депутат полезна власти для отвлечения внимания от насущных проблем - тех же тарифов.
    Александр Кочетков
    Деятельность Савченко была бы невозможна без содействия власти - эксперт
    02:15 26.02.2017
    516Задержание Владимира Рубана в Донбассе
    Комментируя недавнюю поездку Надежды Савченко в Донбасс, политолог, политтехнолог Александр Кочетков в эфире ГС заявил, что за всеми ее поступками стоит самопиар.
    Александр Кочетков
    Савченко в Донецке: пропуск в неподконтрольные районы дает СБУ – эксперт
    20:54 25.02.2017
    767Задержание Владимира Рубана в Донбассе
    Политолог, политтехнолог Александр Кочетков в эфире "ГС" заявил, что поездка Надежды Савченко на Донбасс не состоялась бы без определенного взаимодействия с властью.
    Александр Кочетков
    Правые силы в Украине выступают как партнеры власти - эксперт
    02:20 26.11.2016
    191Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    В эфире радиостанции "Голос Столицы" политолог Александр Кочетков заявил, что престиж страны, за которую правые силы должны бороться, катастрофически падает.
    Александр Кочетков
    Три "за": почему РФ выдаст Макаренко Украине
    08:32 29.09.2016
    545
    Политолог, политтехнолог Александр Кочетков в эфире "ГС" заявил, что Москва не выдает политиков высшего ранга, а экс-начальник Киевского управления ГАИ достаточно мелкая фигура, поэтому его выдадут Украине.
    Александр Кочетков
    Силовая борьба. Порошенко хочет напрямую влиять на МВД – политолог
    10:23 22.09.2016
    536Резонансные преступления: убийство патрульных в Днепре
    Политтехнолог Александр Кочетков в эфире "ГС" проанализировал, почему растет преступность и почему президент не имеет влияния на министра внутренних дел.
    Министерство внутренних дел Украины
    К росту преступности привела непрозрачная реформа МВД - Кочетков
    04:46 22.09.2016
    170Резонансные преступления: убийство патрульных в Днепре
    Политолог Александр Кочетков в эфире "ГС" заявил, что одним из факторов существенного роста преступности в государстве стал конфликт на востоке Украины.
    Попытка самосожжения шахтером в Минэнерго
    Протесты шахтеров: выгоду получили только олигархи и организаторы - эксперт
    12:45 10.08.2016
    329Как жить? Митинги учителей, бунт чернобыльцев, голодовка шахтеров
    Политолог Александр Кочетков в эфире "ГС" прокомментировал, насколько могут быть эффективны акции протеста, и почему их участникам не удается добиться выполнения своих требований.
    Петр Порошенко в ходе визита в Японию
    Порошенко считает, что в деле с оффшорами скандала нет – Кочетков
    22:09 06.04.2016
    197"Райские бумаги": оффшорные дела Порошенко и Ко
    По результатам поездки президента Петра Порошенко в Японию прозвучал ряд заявлений со стороны главы государства. В том числе президент прокомментировал ситуацию с оффшорами.
    Визит Петра Порошенко в Японию
    Япония даст Украине деньги только в случае удачных реформ – Кочетков
    17:43 06.04.2016
    297
    Президент Петр Порошенко оптимистично оценил результаты своего визита в Японию. Но политолог Александр Кочетков довольно осторожно оценил результаты визита президента.
    Съезд пропрезидентской партии Блок Петра Порошенко Солидарность
    Обстановка внутри фракции Порошенко крайне накалена - Кочетков
    12:12 28.03.2016
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    Политолог Александр Кочетков отметил, что возможен взрыв в парламентской фракции «Блок Петра Порошенко» из-за попыток Администрации президента "построить депутатов, как оловянных солдатиков".
    Доллары и гривны
    Кочетков: без внешней экономической поддержки Украина уже не просуществует
    19:43 20.11.2015
    1532
    Кабмин во главе с Яценюком "дохозяйствовался" до такой степени, что страна уже не может обходиться без финансовой поддержки со стороны западных кредиторов, в связи с чем значительно усилилось их влияние на правительство, заявил политический эксперт Александр Кочетков.
    Здание Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ)
    ГПУ может быть использована для запугивания депутатов - эксперт
    12:50 20.11.2015
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    Политолог Александр Кочетков допускает, что Генеральная прокуратура в нынешнем виде доживает последние дни, поэтому не исключены новые дела против депутатов и влияющих на них олигархов.
    Партия Батькивщина
    Эксперт прокомментировал объединение "Батькивщины" и "Свободы" ради второго тура
    11:31 10.11.2015
    285Второй тур выборов мэров: итоги
    Политолог Александр Кочетков отметил, что те партии, которые хотят пройти в Верховную Раду и занять там активные позиции, начинают объединятся.
    Государственный флаг Украины на здании Администрации президента
    Запад вне себя от вороватости украинской власти – политолог
    12:13 02.11.2015
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    В Украине беднеют все, кроме президента. Информация о значительном увеличении благосостояния президента никак не скажется на рейтинге Порошенко внутри страны, а вот реакция западных партнеров может быть негативной, считает политолог Александр Кочетков.
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