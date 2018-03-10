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Кабмин во главе с Яценюком "дохозяйствовался" до такой степени, что страна уже не может обходиться без финансовой поддержки со стороны западных кредиторов, в связи с чем значительно усилилось их влияние на правительство, заявил политический эксперт Александр Кочетков.