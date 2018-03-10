Политолог Александр Кочетков в эфире "ГС" заявил, что уголовного дела в отношении Надежды Савченко не будет, поскольку депутат полезна власти для отвлечения внимания от насущных проблем - тех же тарифов.
Политолог, политтехнолог Александр Кочетков в эфире "ГС" заявил, что Москва не выдает политиков высшего ранга, а экс-начальник Киевского управления ГАИ достаточно мелкая фигура, поэтому его выдадут Украине.
Кабмин во главе с Яценюком "дохозяйствовался" до такой степени, что страна уже не может обходиться без финансовой поддержки со стороны западных кредиторов, в связи с чем значительно усилилось их влияние на правительство, заявил политический эксперт Александр Кочетков.
В Украине беднеют все, кроме президента. Информация о значительном увеличении благосостояния президента никак не скажется на рейтинге Порошенко внутри страны, а вот реакция западных партнеров может быть негативной, считает политолог Александр Кочетков.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".