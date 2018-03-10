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    Николай Азаров (политик)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 779
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    Николай Азаров
    Объявлены в розыск. Азаров и Арбузов стали подозреваемыми в хищениях
    15:00 31.01.2018
    952
    По словам генпрокурора, было объявлено о подозрении и объявлен в розыск бывший премьер-министр Украины Николай Азаров по факту соучастия в незаконном завладении добытым ПАО "Укргаздобыча" и ОАО "Укрнафта" сжиженным газом в особо крупных размерах.
    Николай Азаров о страхах Петра Порошенко. Видео
    Перестановки в НБУ. Азаров о главном страхе Порошенко 
    09:58 23.01.2018
    4913Перестановки в НБУ: что изменится после ухода Гонтаревой?
    По мнению бывшего премьер-министра Николая Азарова, президент Украины больше всего боится "прихода на должность главы Нацбанка Украины нового, не подконтрольного ему человека, которым Порошенко не сможет управлять".
    Николай Азаров о Петре Порошенко, ФСБ и Партии регионов. Видео
    Азаров об участии Порошенко в создании Партии регионов 
    03:11 18.01.2018
    1339
    Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров возмутился утверждению о том, что нынешний президент Петр Порошенко является основателем Партии регионов.
    Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. Архивное фото
    Азаров прокомментировал суд над Саакашвили
    07:16 12.12.2017
    27144Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    По мнению бывшего главы правительства, ситуация с Саакашвили - "полный позор силовых структур киевского режима". Азаров считает, что в Украине полное отсутствие правосудия.
    Генеральная прокуратура Украины
    ГПУ вызывает на допросы на 17 ноября Януковича, Азарова и Арбузова
    13:47 13.11.2017
    84
    В ГПУ сообщили, что Виктора Януковича вызывают на допрос на 16.00 в следственное управление особо важных дел департамента международно-правового сотрудничества ведомства.
    Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. Архивное фото
    Азаров о ситуации в Украине. Переворот без одобрения США не произойдет
    13:30 08.11.2017
    2022
    По мнению бывшего премьера Николая Азарова, Украину превратили в серьезного врага РФ, в стране создали атмосферу ненависти, злости.
    Николай Азаров. Архивное фото
    Порошенко хочет сорвать миротворческую инициативу РФ - Азаров
    02:45 21.09.2017
    1865Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    По словам бывшего премьер-министра, идея начать миротворческую операцию в самопровозглашенных ДНР и ЛНР конструктивна и могла бы остановить кровопролитие.
    Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. Архивное фото
    Суд разрешил Генпрокуратуре заочное расследование по Азарову
    02:59 15.07.2017
    64
    Экс-премьеру Николаю Азарову вменяют присвоение, растрату или завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины).
    Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. Архивное фото
    Режиму Порошенко осталось недолго - Азаров
    02:55 13.07.2017
    890
    Бывший премьер-министр отметил, что думает о возвращении в Украину, но сегодняшние условия этого не позволяют. По мнению Николая Азарова, "вскоре возможны перемены".
    Николай Азаров
    Азаров назвал безвиз Украины и ЕС "рваными трусами"
    18:37 13.06.2017
    1670Европа открывает для украинцев свои границы
    Как написал Азаров, "страна получила в результате – только рваные трусы, не кружевные трусики, как орали на Майдане, а рваные трусы, так сказать, потому что нет денег даже чтобы нормальные купить".
    Во время Евромайдана. Архивное фото
    Азаров сообщил об иске в международный суд о признании Майдана переворотом
    16:49 29.05.2017
    936Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    По словам бывшего премьер-министра Николая Азарова, Комитет спасения Украины занимается подачей иска в один из международных судов с требованием признания событий трехлетней давности в Украине государственным переворотом.
    Генпрокуратура Украины
    В ГПУ не получили разрешение на заочное осуждение Азарова
    17:49 22.05.2017
    77
    По словам пресс-секретаря генерального прокурора, решение суда о разрешении на осуществление специального расследования относительно Азарова ожидается в ближайшее время.
    Николай Азаров
    Генпрокуратура просит заочного суда над Азаровым
    10:41 22.05.2017
    193Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    В ведомстве уже направили в Печерский суд Киева ходатайство о разрешении на заочную форму расследования против экс-премьер-министра Николая Азарова.
    Николай Азаров
    Азаров: украинскую экономику на плаву поддерживает Россия
    12:02 20.03.2017
    1401Уход российских банков из Украины
    По словам бывшего премьера Николая Азарова, большая часть кредитных вложений в украинскую экономику принадлежит российским банкам.
    Николай Азаров
    Азаров: нового обострения в Донбассе не будет
    19:59 07.02.2017
    5102Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье?
    Как сообщил бывший премьер страны, президент США Дональд Трамп поручил президенту Украины Петру Порошенко решать ситуацию в Донбассе мирным путем.
    Николай Азаров
    Азаров: Евромайдан нужно было разогнать
    12:50 07.02.2017
    900
    По мнению бывшего украинского премьер-министра Николая Азарова, если бы была политическая воля и решимость, Евромайдан в Киеве нужно было разогнать.
    Презентация книги Н. Азарова в Москве
    Россия спасла русских на востоке Украины от геноцида - Азаров
    12:42 07.02.2017
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    Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, который находится на территории России, во время презентации своей книги в Москве заявил, что "если бы не твердая позиция России, то летом 2014 года начался бы геноцид Донецка и Луганска".
    Подземное хранилище газа. Архивное фото
    Суд, деньги, транзит. Что можно ожидать от Стокгольмского арбитража?
    16:23 19.01.2017
    7925Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Приближается исторический момент в виде решения Стокогольмского арбитража по искам "Нафтогаза Украины" и "Газпрома". Украинская сторона не довольна ценой газа и транзита, а российская компания намерена получить компенсацию за невыбранный газ.
    Николай Азаров. Архивное фото
    Верховный суд отказал Азарову в пересмотре решения по его иску к СБУ
    11:04 10.01.2017
    487
    Экс-премьер проиграл суды первой, апелляционной и кассационной инстанций по иску к СБУ, в котором он требовал обязать спецслужбу опровергнуть распространенную ею информацию о его причастности к финансированию протестов в Украине.
    Николай Азаров
    Азаров назвал необходимые условия для создания правительства в изгнании
    04:54 09.01.2017
    1185Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    По словам бывшего премьер-министра Николая Азарова, когда правящая верхушка, практически не сможет осуществлять свои функции, а народ потребует альтернативной власти, тогда и появятся такие условия.
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