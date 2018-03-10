По словам генпрокурора, было объявлено о подозрении и объявлен в розыск бывший премьер-министр Украины Николай Азаров по факту соучастия в незаконном завладении добытым ПАО "Укргаздобыча" и ОАО "Укрнафта" сжиженным газом в особо крупных размерах.
По мнению бывшего премьер-министра Николая Азарова, президент Украины больше всего боится "прихода на должность главы Нацбанка Украины нового, не подконтрольного ему человека, которым Порошенко не сможет управлять".
По словам бывшего премьер-министра Николая Азарова, Комитет спасения Украины занимается подачей иска в один из международных судов с требованием признания событий трехлетней давности в Украине государственным переворотом.
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, который находится на территории России, во время презентации своей книги в Москве заявил, что "если бы не твердая позиция России, то летом 2014 года начался бы геноцид Донецка и Луганска".
Приближается исторический момент в виде решения Стокогольмского арбитража по искам "Нафтогаза Украины" и "Газпрома". Украинская сторона не довольна ценой газа и транзита, а российская компания намерена получить компенсацию за невыбранный газ.
Экс-премьер проиграл суды первой, апелляционной и кассационной инстанций по иску к СБУ, в котором он требовал обязать спецслужбу опровергнуть распространенную ею информацию о его причастности к финансированию протестов в Украине.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
По мнению бывшего премьер-министра Николая Азарова, президент Украины больше всего боится "прихода на должность главы Нацбанка Украины нового, не подконтрольного ему человека, которым Порошенко не сможет управлять".
Премьер Украины Николай Азаров во вторник прибыл в Москву для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета. В рамках этого визита состоялась встреча Азарова со своим коллегой Дмитрием Медведевым.
Члены правительства 22 ноября приняли участие в заседании Верховной Рады, на котором премьер Николай Азаров аргументировал принятое накануне решение Кабмина о приостановке подготовки к подписанию соглашения об ассоциации с ЕС.
По мнению бывшего премьер-министра Николая Азарова, президент Украины больше всего боится "прихода на должность главы Нацбанка Украины нового, не подконтрольного ему человека, которым Порошенко не сможет управлять".
Арест бывшего депутата Верховной Рады Украины Игоря Маркова связан именно с тем, что он принимал активное участие в создании и работе Комитета спасения Украины. Такое заявление сделал бывший украинский премьер-министр, глава Комитета спасения Украины Николай Азаров.
Николай Азаров заявил о том, что Украина готова доказывать абсурдность действующего газового контракта между Нафтогазом и Газпромом в случае, если российский газовый холдинг подаст на Киев в суд за невыполнение договора.
Сам "Владыка Ситх Дарт Вейдер" пожаловал в понедельник к зданию Кабинета Министров Украины с тем, чтобы передать премьер-министру Украины Николаю Азарову обращение с требованием навести в стране порядок с наркотиками.