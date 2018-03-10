В заявлении пресс-секретаря Александра Януковича Юрия Кирасира отмечается, что адвокатами Александра Януковича будет инициирована подача иска о защите чести и достоинства, а также подано заявление о совершении уголовного преступления.
По словам политического аналитика Дмитрия Корнейчука, крайне важным сигналом было то, что Интерпол снял Януковича, его сына и ряд их соратников с розыска. Это говорит о том, что "Запад уже, мягко говоря, устал от всей этой клоунады, которую устраивает украинская власть".
Прокурор Главной военной прокуратуры Украины Руслан Кравченко заявил, что бывший президент Виктор Янукович должен находиться в Оболонском районном суде или в любом другом суде и отвечать за свои действия.
В ходе досудебного расследования по ходатайству ГПУ в течение 2015-2016 годов Печерским районным судом Киева был наложен арест на депозитные счета, открытые работниками "Всеукраинского банка развития", на общую сумму около 1 млрд грн.
Пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган сообщила, что снятия ареста со счетов Януковича-младшего не произошло, так как ГПУ совместно с Госфинмониторингом сразу заблокировали средства на счетах банка.
В постановлении Печерского районного суда Киева отмечается, что снят арест со средств на сумму 312,5 миллиона гривен, которые были перечислены в Международный инвестиционный банк от Всеукраинского банка развития.
Неожиданно миллионы Януковича-младшего нашли в Международном инвестбанке, где главный акционер — Петр Порошенко. Кроме того, окружение сына экс-президента хотело снять 100 млн. Тем временем, о возврате денег Януковича в стране говорят уже не первый год.
По данным Госфинмониторинга, должностные лица ВБР перечислили 312,5 млн грн в "Международный инвестиционный банк". По заключению следователей, фактическим владельцем этих средств является Александр Янукович. На денежные средства наложен арест.
Адвокатская контора Joseph Hage Aaronson LLP направила письмо швейцарским властям с просьбой отозвать или уточнить заявления, где предполагается, что замороженные активы принадлежат либо Януковичу, либо его сыну.
Накануне суд признал сына Януковича непричастным к расстрелам на Майдане, МВФ сообщил о провале борьбы с коррупцией в Украине, Фарион предложила лишить русскоязычных украинцев образования и работыНАБУ открыло первые дела по е-декларациям.
Руководствуясь ст. 209 ГПК Украины, суд признал недостоверной информацию о причастности Александра Януковича к организации массовых убийств на Майдане. Данную информацию ране распространил нардеп Антон Геращенко.
Пресс-служба Генпрокуратуры Украины сообщает, что Александра Януковича подозревают в причастности к завладению госимуществом в особо крупных размерах стоимостью более 500 миллионов гривен и его легализации.
Трибунал, являющийся звеном первой инстанции Суда ЕС, проведет часть заседания в открытом, часть – в закрытом режиме. Стороны попросили не оглашать ряд конфиденциальных документов, на которых основывается их аргументация.
Годовая выручка единственной частной энергогенерирующей компании, которая не контролируется Ринатом Ахметовым, в 2013 году превысила 700 млн долларов, однако с началом боевых действий акции "Донбассэнерго" начали дешеветь.
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В заявлении пресс-секретаря Александра Януковича Юрия Кирасира отмечается, что адвокатами Александра Януковича будет инициирована подача иска о защите чести и достоинства, а также подано заявление о совершении уголовного преступления.