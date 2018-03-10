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По словам политического аналитика Дмитрия Корнейчука, крайне важным сигналом было то, что Интерпол снял Януковича, его сына и ряд их соратников с розыска. Это говорит о том, что "Запад уже, мягко говоря, устал от всей этой клоунады, которую устраивает украинская власть".