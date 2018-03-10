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    Александр Янукович

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 54
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    Александр Янукович
    Адвокаты сына Януковича будут судиться с экс-депутатом Госдумы
    20:46 14.02.2018
    692
    В заявлении пресс-секретаря Александра Януковича Юрия Кирасира отмечается, что адвокатами Александра Януковича будет инициирована подача иска о защите чести и достоинства, а также подано заявление о совершении уголовного преступления.
    Александр Янукович. Архивное фото
    Экс-депутат Госдумы: создание ЛДНР финансировал сын Януковича
    14:07 14.02.2018
    330
    Экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев заявил, что Александр Янукович финансировал создание самопровозглашенных ЛНР и ДНР
    Александр Янукович. Архивное фото
    Суд отказал сыну Януковича во взыскании 1,6 млрд грн с НБУ - регулятор
    15:09 15.11.2017
    195
    Печерский райсуд Киева принял решение, которым оставил без удовлетворения исковые требования Александра Януковича к Национальному банку Украины о возмещении убытков в размере 1,6 миллиарда гривен.
    Александр Янукович. Архивное фото
    Сын Януковича подал в суд на Нацбанк
    12:53 11.08.2017
    350
    Старший сын бывшего президента Украины Виктора Януковича Александр пытается заставить Национальный банк возместить убытки, говорится в иске, опубликованном в едином реестре судебных решений.
    Тарас Чорновил. Архивное фото
    Чорновил: возвратом денег Януковича ГПУ "отбила" свои расходы
    22:58 12.05.2017
    368Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    Политический аналитик Тарас Чорновил в эфире "ГС" заявил, что возврат в бюджет таких колоссальных средств - наибольшее достижение Генпрокуратуры за год работы Юрия Луценко.
    Корнейчук: потуги украинских властей судить Януковича закончатся неудачей. Видео
    Корнейчук о суде над Януковичем: шоу со старта идет не по тому сценарию 
    01:57 07.05.2017
    551Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    По словам политического аналитика Дмитрия Корнейчука, крайне важным сигналом было то, что Интерпол снял Януковича, его сына и ряд их соратников с розыска. Это говорит о том, что "Запад уже, мягко говоря, устал от всей этой клоунады, которую устраивает украинская власть".
    Суд по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене
    Обвинение настаивает на личном участии Януковича в суде
    12:59 04.05.2017
    139Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    Прокурор Главной военной прокуратуры Украины Руслан Кравченко заявил, что бывший президент Виктор Янукович должен находиться в Оболонском районном суде или в любом другом суде и отвечать за свои действия.
    Здание ГПУ в Киеве
    ГПУ: суд дважды блокировал снятие ареста со средств сына Януковича
    19:50 07.03.2017
    85
    В ходе досудебного расследования по ходатайству ГПУ в течение 2015-2016 годов Печерским районным судом Киева был наложен арест на депозитные счета, открытые работниками "Всеукраинского банка развития", на общую сумму около 1 млрд грн.
    Генеральная прокуратура Украины
    ГПУ заблокировала средства сына Януковича на банковских счетах
    20:03 06.03.2017
    134
    Пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган сообщила, что снятия ареста со счетов Януковича-младшего не произошло, так как ГПУ совместно с Госфинмониторингом сразу заблокировали средства на счетах банка.
    Александр Янукович. Архивное фото
    Суд снял арест со средств сына Януковича на сумму более $11,5 млн
    15:14 06.03.2017
    290
    В постановлении Печерского районного суда Киева отмечается, что снят арест со средств на сумму 312,5 миллиона гривен, которые были перечислены в Международный инвестиционный банк от Всеукраинского банка развития.
    Александр Янукович. Архивное фото
    Деньги не пахнут? Средства Януковича-младшего в банке Порошенко
    17:36 23.02.2017
    1921
    Неожиданно миллионы Януковича-младшего нашли в Международном инвестбанке, где главный акционер — Петр Порошенко. Кроме того, окружение сына экс-президента хотело снять 100 млн. Тем временем, о возврате денег Януковича в стране говорят уже не первый год.
    Александр Янукович
    Миллионы Януковича-младшего обнаружили в банке Порошенко - СМИ
    15:50 22.02.2017
    2054
    По данным Госфинмониторинга, должностные лица ВБР перечислили 312,5 млн грн в "Международный инвестиционный банк". По заключению следователей, фактическим владельцем этих средств является Александр Янукович. На денежные средства наложен арест.
    Бывший президент Украины Виктор Янукович на пресс-конференции в Ростове-на-Дону
    У Януковича с сыном нет банковских счетов в Швейцарии - адвокаты
    12:34 14.12.2016
    169Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    Адвокатская контора Joseph Hage Aaronson LLP направила письмо швейцарским властям с просьбой отозвать или уточнить заявления, где предполагается, что замороженные активы принадлежат либо Януковичу, либо его сыну.
    Вывеска на здании представительства Международного валютного фонда в Украине
    Хроника 18 ноября: новое требование МВФ, скандальное заявление Фарион
    11:15 19.11.2016
    12136
    Накануне суд признал сына Януковича непричастным к расстрелам на Майдане, МВФ сообщил о провале борьбы с коррупцией в Украине, Фарион предложила лишить русскоязычных украинцев образования и работыНАБУ открыло первые дела по е-декларациям.
    Антон Геращенко. Архивное фото
    Геращенко обжалует решение суда по делу сына Януковича
    21:39 18.11.2016
    326
    Как считает советник главы МВД Украины Антон Геращенко, "Александр Янукович и его адвокаты рано радуются решению судьи Печерского суда Остапчука…".
    Александр Янукович. Архивное фото
    Дело Майдана. Суд счел недостоверным заявление Геращенко о сыне Януковича
    17:31 18.11.2016
    2040Украина - буревестник революций. Годовщины
    Руководствуясь ст. 209 ГПК Украины, суд признал недостоверной информацию о причастности Александра Януковича к организации массовых убийств на Майдане. Данную информацию ране распространил нардеп Антон Геращенко.
    Александр Янукович
    ГПУ заподозрила сына Януковича в причастности к завладению "Межигорьем"
    17:50 17.10.2016
    1195
    Пресс-служба Генпрокуратуры Украины сообщает, что Александра Януковича подозревают в причастности к завладению госимуществом в особо крупных размерах стоимостью более 500 миллионов гривен и его легализации.
    Виктор Янукович. Архивное фото
    В Люксембурге начались слушания по делам Януковичей
    13:40 29.04.2016
    479
    Виктор и Александр Януковичи оспаривают не только первое решение о введении санкций против них, принятое 5 марта 2014 года, но и последующие решения об их продлении до марта 2016 года.
    Виктор Янукович. Архивное фото
    Суд ЕС проведет слушания по иску Януковича и его сына относительно санкций
    04:06 29.04.2016
    159
    Трибунал, являющийся звеном первой инстанции Суда ЕС, проведет часть заседания в открытом, часть – в закрытом режиме. Стороны попросили не оглашать ряд конфиденциальных документов, на которых основывается их аргументация.
    Александр Янукович. Архивное фото
    Сын Януковича решил продать "Донбассэнерго" - СМИ
    10:26 25.04.2016
    1450
    Годовая выручка единственной частной энергогенерирующей компании, которая не контролируется Ринатом Ахметовым, в 2013 году превысила 700 млн долларов, однако с началом боевых действий акции "Донбассэнерго" начали дешеветь.
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    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Александр Янукович
    Адвокаты сына Януковича будут судиться с экс-депутатом Госдумы
    20:46 14.02.2018
    692
    В заявлении пресс-секретаря Александра Януковича Юрия Кирасира отмечается, что адвокатами Александра Януковича будет инициирована подача иска о защите чести и достоинства, а также подано заявление о совершении уголовного преступления.
    Александр Янукович. Архивное фото
    Экс-депутат Госдумы: создание ЛДНР финансировал сын Януковича
    14:07 14.02.2018
    330
    Экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев заявил, что Александр Янукович финансировал создание самопровозглашенных ЛНР и ДНР
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