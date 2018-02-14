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    Адвокаты сына Януковича будут судиться с экс-депутатом Госдумы

    (обновлено: )52520
    В заявлении пресс-секретаря Александра Януковича Юрия Кирасира отмечается, что адвокатами Александра Януковича будет инициирована подача иска о защите чести и достоинства, а также подано заявление о совершении уголовного преступления.
    Александр Янукович
    Сайт МАКО

    КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Адвокаты сына бывшего президента Виктора Януковича Александра намерены подать иск о защите чести и достоинства против бывшего депутата Госдумы России Ильи Пономарева.

    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Александра Януковича Юрия Кирасира.

    "С целью подтверждения лживости показаний свидетеля И. Пономарева и привлечения его к уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний в ближайшее время адвокатами Александра Януковича будет инициирована подача иска о защите чести и достоинства, а также подано заявление о совершении уголовного преступления", — отмечается в заявлении.

    У Януковича категорически отрицают свидетельские показания Пономарева о том, что Россия дала его сыну Александру один миллиард долларов.

    "Среди прочего, откровенной ложью является заявление И. Пономарева о том, что якобы в 2013 году Александр Янукович вел переговоры с руководством Российской Федерации о продаже украинских облигаций внешнего займа и после этого якобы получил 1 млрд. долларов в качестве подкупа за отказ президента Украины В. Януковича подписать Соглашения об ассоциации с ЕС", — отмечает пресс-секретарь Януковича.

    Ранее сообщалось, что экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев заявил, что семью бывшего президента Виктора Януковича, которая получила миллиард долларов за отказ от ассоциации Украины с ЕС, за несоблюдение пророссийского курса заставили отправить эти средства на финансирование самопровозглашенных ЛНР и ДНР.

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