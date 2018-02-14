Адвокаты сына Януковича будут судиться с экс-депутатом Госдумы

КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Адвокаты сына бывшего президента Виктора Януковича Александра намерены подать иск о защите чести и достоинства против бывшего депутата Госдумы России Ильи Пономарева.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Александра Януковича Юрия Кирасира.

"С целью подтверждения лживости показаний свидетеля И. Пономарева и привлечения его к уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний в ближайшее время адвокатами Александра Януковича будет инициирована подача иска о защите чести и достоинства, а также подано заявление о совершении уголовного преступления", — отмечается в заявлении.

У Януковича категорически отрицают свидетельские показания Пономарева о том, что Россия дала его сыну Александру один миллиард долларов.

"Среди прочего, откровенной ложью является заявление И. Пономарева о том, что якобы в 2013 году Александр Янукович вел переговоры с руководством Российской Федерации о продаже украинских облигаций внешнего займа и после этого якобы получил 1 млрд. долларов в качестве подкупа за отказ президента Украины В. Януковича подписать Соглашения об ассоциации с ЕС", — отмечает пресс-секретарь Януковича.

Ранее сообщалось, что экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев заявил, что семью бывшего президента Виктора Януковича, которая получила миллиард долларов за отказ от ассоциации Украины с ЕС, за несоблюдение пророссийского курса заставили отправить эти средства на финансирование самопровозглашенных ЛНР и ДНР.