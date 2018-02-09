Корнейчук о суде над Януковичем: каждый свидетель — спаситель страны

РИА Новости Украина

На днях адвокат бывшего президента Украины Виктора Януковича Виталий Сердюк обнародовал скан-копии протокола допроса бывшего и.о. министра обороны Игоря Тенюха, в котором он рассказывает, что за решение вывести войска из Крыма выступали экс-глава президентской администрации Сергей Пашинский и бывший руководитель Нацгвардии, а сейчас министр обороны Степан Полторак.

Также, по его словам, ранее, 28 февраля 2014 года, все предложения военных по обороне полуострова блокировались Арсением Яценюком, который "не даст Министру обороны развязать третью мировую войну".

По мнению политического аналитика Дмитрия Корнейчука, все высокопоставленные военные времен краха режима Януковича пытаются в суде над экс-президентом выставить себя просто настоящими героями.

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"То экс-министр обороны Тенюх рассказал о том, как хотел с помощью армии спасти Крым от Путина, но ему помешал Турчинов", — пишет Корнейчук у себя в Facebook.

А теперь, продолжает Корнейчук, экс-глава ВСУ Замана повествует, как 18 февраля 2014 —го тогдашние руководители Минобороны, ГПУ и СБУ пытались его заставить направить армию для подавления Майдана.

"А он героически отказался. И его уволили. Одни герои и спасители страны. И главное — не проверить же, правда это или нет"? — c иронией резюмирует эксперт.