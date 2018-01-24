Госизмена Януковича. Суд допрашивает Парубия. Полное видео

Андрей Парубий с ноября 2013 по февраль 2014 года координировал ежедневное функционирование Евромайдана, выступал фактическим комендантом его палаточного лагеря и руководителем отрядов Самообороны Майдана.

Оболонский районный суд Киева в среду, 24 января, продолжил рассмотрение уголовного дела в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича, обвиняемого в государственной измене.

Суд на прошлом заседании заслушал показания четырех очередных свидетелей государственного обвинения — действующих сотрудников государственной охраны, до февраля 2014 году охранявших Януковича. Также суд назначил судебно-портретную экспертизу и экспертизу видео-звукозаписи фильма "Крым. Путь на родину", который приобщен к делу в качестве вещественного доказательства.

По данным прокурора Руслана Кравченко, который представляет государственное обвинение в процессе, суду еще осталось допросить 23 свидетеля обвинения. Он сообщил, что, в частности, по делу еще предстоит допросить президента Украины Петра Порошенко, спикера Верховной Рады Андрея Парубия, экс-главу Службы безопасности Украины Валентина Наливайченко.

Ранее также уже были допрошены экс-премьер Украины Арсений Яценюк и глава министерства внутренних дел Арсен Аваков, замглавы комитета парламента по вопросам нацбезопасности и обороны Юлий Мамчур, командующий Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко.